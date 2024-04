Quando a fofoca ameaça as relações

Alexandre Simone e Lucas Galdino, comunicadores e criadores do @historiasdeterapia, contam causos que vão do emocionante ao cômico

Suka e Moisés se encontraram em um momento de grande sensibilidade. Pouco tempo havia se passado desde que Moisés perdera sua primeira esposa, Adelaide. Quando os dois apareceram juntos, surpreenderam muita gente. No entanto, essa surpresa logo se transformou em ressentimento e amargura por parte de alguns membros da família da falecida Adelaide, resultando em fofocas e perseguições morais direcionadas à Suka — infelizmente, como é comum, a culpa recaiu sobre a mulher.

O buchicho começou com a suposição de um caso entre Suka e Moisés ainda antes do falecimento de Adelaide. Com o tempo, as fofocas escalaram, e viraram ameaças por telefone contra Suka.

A intriga se alastrou rapidamente, e até mesmo a antiga sogra de Moisés, Dona Benê, mãe de Adelaide, passou a nutrir sentimentos negativos em relação à nova companheira do genro.

Apesar de Suka e Benê não terem obrigação de se conhecerem, o convívio entre os filhos de Moisés com a família da mãe tornava a situação delicada. Como apresentar Suka, a nova parceira, diante de tanta hostilidade?

As informações distorcidas que chegavam a Dona Benê sobre “a mulher que tomou o lugar de sua filha” só aumentavam a dor da perda de Adelaide. Parecia que a relação entre Suka e Benê estava fadada ao fracasso, construída sobre boatos e suposições.

Nem toda fofoca, porém, é apenas fruto de maldade — às vezes, ela pode surgir de um lugar de dor também. Lidar com a morte é um desafio enorme. Mesmo sendo uma certeza da vida, é difícil processá-la racionalmente.

Ela nos assusta, nos confronta com nossa própria humanidade e fragilidade. O medo de esquecer quem partiu é real, e a reação da família de Moisés e Adelaide pode ser entendida como um medo da “substituição”. Um medo irracional, reativo, porque se esquece que ninguém pode substituir outra pessoa.

Ninguém é substituível. Somos únicos e preenchemos os espaços de maneira própria. Adelaide é Adelaide. Suka é Suka. E é justamente esse medo, embora compreensível, que pode levar a consequências destrutivas, ao alimentar ressentimentos e hostilidades, minando as possibilidades de diálogo e de novas conexões afetivas.

A reviravolta na relação de Suka e Dona Benê acontece quando Suka engravidou de Geovanna, filha dela e de Moisés. Com o nascimento da criança, Benê convidou Suka para sua casa, e a visita marcou o início de uma relação que antes era bloqueada pelo medo da substituição.

A bebê foi a ponte que uniu Suka e Benê, permitindo-lhes transcender as barreiras da dor e da desconfiança para construir uma relação baseada no carinho e na compreensão mútua. Hoje, as duas têm uma relação de mãe e filha, e reconhecem muito bem que não há substituições.

A experiência da Suka e da Benê nos lembra da complexidade das relações humanas e da inevitabilidade da mudança. Nossas conexões com os outros podem evoluir e se transformar ao longo do tempo, sem que isso signifique que estamos apagando ou substituindo aqueles que amamos.

Em vez disso, estamos ampliando nossos círculos de amor e cuidado, honrando tanto o passado quanto o presente, e abrindo espaço para novas formas de relacionamento e conexão. A verdadeira riqueza das relações humanas está na capacidade de abraçar a mudança e o crescimento, mantendo viva a memória daqueles que vieram antes de nós.