Maria Branyas Morera entrou para o Guinness como a mulher mais velha

Natália Dornellas é jornalista, podcaster e ativista da longevidade. Procura por avós e avôs para prosear e histórias de #avosidade para contar. É criadora do podcast Conversa de Vó e cofundadora da plataforma 40+ AsPerennials

Filha de espanhóis, Maria Branyas nasceu na Califórnia em 1907, mas mudou-se para a Catalunha quando tinha oito anos de idade. Em 1931, casou-se com um médico e teve 3 filhos que lhe deram 11 netos e 13 bisnetos. Verdadeira fortaleza, ela sobreviveu à Covid-19 (foi infectada em 2020) e testemunhou momentos duros da história mundial como a Guerra Civil Espanhola, as duas guerras mundiais e a pandemia da Gripe Espanhola. Aos 115 anos, ela entra para o Guinness como a mulher mais velha do mundo na atualidade.

No mês passado, Maria postou nas redes sociais: “A vida não é eterna para ninguém, na minha idade, um ano novo é um presente, uma celebração humilde, uma nova aventura, uma jornada bonita, um momento de felicidade; vamos aproveitar a vida juntos.”

Alguns conselhos da atual mulher mais velha do mundo.:

Fique longe de quem te faz mal;

Tenha boas conexões com a família e amigos;

Faça contato com a natureza;

Busque estabilidade emocional;

Não se preocupe demais, nem de menos;

Não se arrependa demais.

O título de pessoa mais velha do mundo da história pertence à Jeanne Louise Calment, que faleceu em 1997, aos 122 anos.