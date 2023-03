Red Pill e as maduras

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Chocada com esse influenciador-coach-mané que brada pelas redes que mulheres mais velhas não servem pra nada. O ideal da vida desse misóginosinho é acasalar com mulheres jovens e bonitas, pois as maduras são feministas e histéricas.

Não vou nem dar crédito ao tiozinho, pois não me interessa colocar mais likes em seu perfil débil, mas gostaria de trazer o assunto das balzacas para a roda. Somos Bruxas? Meméias? Cucas? A mulher madura é inútil aos olhos dos predadores mais jovens? Pois é. Não temos sossego.

E comparando as red pills (termo cunhado no filme Matrix) lembro da maçã de Eva. Morder o conhecimento pode ter sido o calvário de Adão, mas para aquela que nasceu de sua costela, foi puro êxtase. Com todo o empoderamento na pauta do dia, mesmo com o efeito tartaruga da “tradicional família brasileira”, urge sermos ainda mais vilãs.

Meu sonho transgressor é que nos unamos – maduras e novinhas – e ceifemos do planeta esses babacas que tomam Campari e difamam mulheres. À vocês, o nosso irrestrito desprezo. E convenhamos: a mulher madura está com tudo. E viva o pentelho branco!