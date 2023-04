Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Gosto muito. Pode ser um fim de semana, uma quarta feira qualquer ou apenas por horas. Preciso sair de mim. Urge me errar. E na maturidade esse engano é produtivo e juro que mudando o cenário, só melhora. Inventei com uma amiga um roteiro de escapadas para homens e mulheres maduros. Dois dias em Búzios. Imersas em um hotel 6 estrelas, daqueles tipo White Lotus, nos perdemos para nos encontrarmos.

São horas, minutos, segundos intensos apesar da calmaria do balneário carioca. Tem sido um tremendo aprendizado afinal já estou indo para a quarta edição e só aumenta o meu desejo, pique, curiosidade em conhecer os novos participantes do programa. Essa sensação de conduzir um grupo do qual não conheço ninguém é delicioso. Tem sabor de descoberta. E nessa de monitorar vivências, aplicar métodos que misturam jogos e falas, eu também me analiso.

É tão bom ouvir o outro. Cada pessoa é um universo e nenhuma história de vida é banal. Remexendo o baú das emoções, catamos pérolas e sou muito grata por poder ser a motorista dessa viagem interior. Quantas vezes você escapa? Consegue “sair de si”? Consegue se entregar a uma nova persona que no fundo é você mesma? Já se olhou de forma diferente? Já se ofereceu um sorriso, uma piscadela, um flerte consigo? É muito legal esse acarinhamento. Passa por autoestima, mas tudo começa pela permissão.

Se libertar de um cotidiano banal e estressante e levar uma vida – nem que seja por poucos dias, horas, momentos – diferente de tudo o que se apresenta. Ao ler esse texto mude de calçada. Coloque aquela blusa guardada para uma grande ocasião. Acorde mais cedo ou durma mais tarde. Não faça tudo sempre igual. Se oferte a possibilidade de vivenciar a sua rotina de outra maneira. Parece pouco mas provoca maremotos. Vai por mim!