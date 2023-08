As mulheres de Impuros: novos rostos em um mundo de crime e violência

série Impuros, da Star+, estreou em 2018 e sua longevidade é uma prova de que está no caminho certo. Qualquer série, mesmo nos Estados Unidos, celebra quando é renovada por mais um ano. No Brasil? É ainda mais significativo estar na quarta temporada, o que confirma que essa produção brasileira tem relevância.

Impuros é focada na ascensão de Evandro do Dendê (Raphael Logam) no mundo tráfico de drogas carioca, um universo violento e imprevisível. Nesta temporada, além da guerra contra a máfia do Jogo do Bicho, Evandro está inseguro no comando, sem saber em quem confiar. Inspirada em uma história real, a do traficante Fernandinho Guarabu, a série rendeu duas indicações ao Emmy Internacional de Melhor Ator para Raphael, e tem uma narrativa obviamente árida e dura para o elenco feminino, que representa a realidade de muitas mulheres brasileiras.

Três delas já conhecemos. Geise (Lorena Comparato), o exemplo de uma mulher independente apaixonada pelo cara errado. Foi crescendo ao longo da série desde que se envolveu com Evandro e foi sugada para realidade dele. Como sua esposa, não mede esforços para garantir alguma segurança para sua família. A reencontramos frustrada com as falsas promessas do marido, o que a leva a tomar iniciativa nos negócios fora do Brasil. Algo que obviamente não será fácil para Evandro.

Enquanto isso, a mãe dele Arlete (Cyria Coentro) lida com a tragédia de ver seus filhos em uma vida de crimes. Quantas Arletes não vemos todos os dias nos jornais? É a mulher que sofre dor atrás de dor. Não que seja diferente do lado do oponente de Evandro, o policial Victor Morello (Rui Ricardo Diaz). Viúvo desde que o tráfico assassinou sua esposa, tem dores de cabeça com Inês (Karize Brum), uma dependente química que não supera a forma traumática com que perdeu sua mãe. Ela foge e isso não apenas a colocado em risco, como coloca em risco o trabalho de Victor.

Para dar ainda maior veracidade ao universo feminino, a entrada de três atrizes na quarta temporada promete criar novas personagens femininas de destaque. Uma delas é MC Carol (famosa na cena funk carioca), que interpreta Marcelão, uma detenta cabeça quente e afrontosa.

Já Silvia Buarque tem um papel duplamente importante em Impuros. Como Laura, filha do atual líder do Bicho no Rio, ela estará oposta à Evandro e, ao mesmo tempo, encarando o machista universo do jogo, uma vez que começa a se projetar como futura chefe do crime do Bicho. Laura é o exemplo de como a presença das mulheres no universo criminoso é uma realidade, mas que é ainda mais complexo para elas. É interessante ver o tema representado nas telas. Algo que a personagem Helena (Marina Provenzano) certamente vai ressaltar no documentário social que pretende gravar no Morro do Dendê. A jornalista vai cruzar com todos e certamente sentir a pressão para definir qual será a sua narrativa.

A ‘novidade’ de ter essas personagens revigora a história de Impuros e tira as mulheres da passividade de estarem retratadas como companheiras. Algo que pode ser desbravado na ficção, com oportunidades para revelar e consolidar talentos nacionais também.