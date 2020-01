Saiba como funciona o aluguel de equipamentos para limpar sofá e tecidos

Pare e pense: há quanto tempo você não faz uma limpeza no sofá, nos tapetes, nas cortinas? E nem é por falta de vontade… É que esse tipo de serviço dá um trabalhão (e ainda há o risco de manchar os tecidos) ou pede que você desembolse uma quantia razoável chamando uma empresa de limpeza. Mas existe um jeito eficiente e mais barato de resolver a questão: alugar o equipamento certo!

Assim, quem irá fazer a limpeza será você, mas com a ferramenta perfeita para a tarefa.

Veja também



“As extratoras são desenvolvidas para lavagem de carpetes, estofados e pisos frios”, conta Matheus Matos proprietário da Rent & Clean. Essas limpadoras possuem um reservatório para água limpa, onde também é adicionado um detergente específico de baixa espumação.

O funcionamento é baseado nos sistemas de pulverização e aspiração: a máquina, por meio de uma bomba pressurizadora interna, lança as partículas da solução de água e detergente sobre a superfície do local. Depois, o equipamento aspira a água e a sujeira. O resultado é ótimo!

“Esses sistemas podem acontecer simultaneamente ou separadamente. Isso varia de acordo com o tipo de sujeira que o estofado apresenta”, diz Karen Ligeiro, analista de produtos da Kärcher, que oferece o serviço Alugue e Limpe. Em casos de sujeiras antigas e manchas mais profundas, a aspiração deve ser feita 10 ou 15 minutos após a pulverização. Mas, se a sujeira for recente ou a limpeza é apenas para manutenção, a pulverização e aspiração podem ser feitas ao mesmo tempo.

Veja também







Como alugar?

Em primeiro lugar, você deve entrar em contato com a empresa de aluguel para reservar o equipamento. Ele pode ser entregue na sua casa ou retirado em uma loja física, mas isso depende do tipo de serviço ofertado e do que você prefere.

O preço de aluguel da extratora é baseado em uma diária, você fica 24h com o equipamento, pagando em torno de R$70 e R$95, mas você também pode alugar por uma semana, negociando valores.

E não se preocupe com o uso: os funcionários dessas empresas ensinam os clientes a manusear o equipamento e garantem que é simples!