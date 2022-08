Reforma redecora e amplia espaço gourmet integrado à piscina

Um casal entre 40 e 50 anos, com dois filhos, pediu à arquiteta Amanda Miranda, do escritório Amanda Miranda Arquitetura, um projeto para criar uma nova área gourmet na casa onde eles já moravam, em um condomínio fechado em Piratininga, bairro de Niterói, Rio de Janeiro.

“A antiga área gourmet era pequena para o porte da residência, além de pegar muito sol à tarde, inviabilizando seu uso, especialmente no verão. Optamos por ocupar e ampliar o espaço da antiga sala de TV que existia atrás da churrasqueira, mas era usado como um depósito”, conta Amanda. Além disso, os clientes também pediram para acrescentar cooktop, lava-louça, adega, frigobar e TV na nova área gourmet e uma mesa de refeições bem ampla para acomodar toda a família e os amigos.

A arquiteta relata, ainda, que teve que mudar o acesso da escada do bosque à piscina para ter mais espaço na nova área gourmet e que esta mudança a obrigou a refazer tanto a fachada lateral, que foi revestida com pedra bruta, como a cobertura da varanda.

O novo ambiente foi setorizado da seguinte forma: na parte dos fundos fica a área de trabalho, com churrasqueira, forno de pizza inox, cooktop e ampla cuba com calhas úmidas para escorrer as louças (já que a cliente não queria armários superiores), além de lava-louças e frigobar embutidos — para garantir um visual mais clean. Na área central foi colocada uma grande mesa de refeições com 10 cadeiras, que já pertenciam aos clientes e foram mantidas no novo projeto. Na outra ponta, fixada à parede revestida com pedra bruta, fica a TV.

Ao elaborar o projeto, a arquiteta afirma ter buscado inspiração na natureza presente no terreno, que fica de frente para um bosque. “Quis fazer uma arquitetura que conversasse com o entorno, se integrasse a ele, onde a natureza pudesse abraçar este novo volume”, explica Amanda.

Para isso, além de fazer grandes recortes com fechamentos de vidro nas paredes, ela forrou todo o teto com ripas de madeira natural irregulares, reaproveitadas de outra obra. “É justamente a imperfeição do material e do encaixe e a variação de tons da madeira que imprimiram um toque de rusticidade autêntica no projeto”, acrescenta. Seguindo na mesma linha, tanto a parede lateral como da bancada que delimita a área de cocção foram revestidas com pedras brutas, criando grandes volumes, também irregulares.

De estilo contemporâneo e praiano, a decoração segue uma paleta de tons neutros, com piso de porcelanato cinza claro acetinado e móveis que foram, em sua maioria, reaproveitados e apenas redistribuídos, de acordo com o novo layout, para melhorar a setorização dos espaços.

A piscina revestida com pedra hijau já existia e foi mantida. Já a varanda ganhou nova arrumação e uma bancada de apoio para bebidas, com duas geladeiras embutidas e uma à mostra (mini-adega, cervejeira e frigobar). Ao lado dela, foi criado um ambiente de estar, em clima de lounge, ideal para tomar vinho ou cerveja antes do churrasco ou do jantar, ou simplesmente papear.

“Os clientes gostaram tanto do novo espaço que passaram a fazer praticamente todas as refeições na área gourmet. A vista da piscina e da vegetação ao redor tornou este momento muito mais agradável para a família. Com isso, eles abandonaram a copa”, finaliza Amanda.