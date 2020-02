Geladeira de cara nova: aprenda a envelopar o eletro e valorize a cozinha

Se a sua geladeira está velha (mas funcionando bem), riscada, com o acabamento estragadinho – ou se você simplesmente cansou do padrão – , dá pra mudar a cara dela gastando pouco. Já ouviu falar em envelopamento?

Trata-se de encapar o eletrodoméstico com vinil adesivo (esse é o material mais usado e indicado). E você mesma pode colocar a mão na massa, comprando um rolo de vinil liso ou estampado, ou contratar uma empresa especializada para fazer o serviço.

O mercado está lotado de opções de adesivos especialmente pensados para encapar a geladeira: dos modelos lisos e coloridos aos estampados divertidos (os mais queridos são os de marcas de cerveja e uísque, os de personagens caricatos como Homer Simpson, além dos pinguins e tem até acabamentos com efeito lousa).

Se você se animou a fazer sozinha, saiba que o material é fácil de trabalhar, mas que a técnica de adesivagem requer um pouco de habilidade e paciência.

Do it yourself

Quer tentar?

Limpe toda a superfície da geladeira com água e detergente e depois seque muito bem.

Aí, vem a aplicação: o recomendado é começar por uma das laterais do eletrodoméstico, pois se falhar em algum ponto, essa parte será escondida e você vai ter aprendido a lidar melhor com o material para arrasar na frente.

O truque é aplicar de cima pra baixo, removendo o adesivo aos poucos (jamais tire tudo de uma vez) e ir alisando a parte colada com uma espátula para remover as bolhas de ar que se formam.

Pra dar o acabamento, corte com estilete as sobras nas laterais.

Alise bem a superfície vinílica e parta para os outros lados da geladeira.

Dica: se sobrar alguma bolha que não saia de jeito nenhum, use uma agulha fininha para estourá-la.

Se ficar com alguma dúvida, dá uma olhada nesse tutorial em vídeo.

Quer ver como fica demais?

