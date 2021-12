Expert em Feng Shui indica plantas para trazer boas energias para a casa

A gente saber que ter plantas em casa é uma forma de criar proximidade com a natureza, melhorar a qualidade do ar, deixar os ambientes mais acolhedores e, consequentemente, trazer sensação e bem-estar para o dia a dia. Mas, além disso, de acordo com o Feng Shui, as plantas têm também capacidade de potencializar as energias positivas, ativando o ‘guá’ dos moradores, que representam as áreas da vida, como família, carreira, amor, saúde e prosperidade.

A designer de interiores e especialista em Feng Shui Cris Bevilaqua, diz que “as plantas parecem imóveis, mas, estão o tempo todo interagindo nos ambientes com a missão de fortalecer e renovar a energia vital (conhecida como ‘Chi’) por meio de sua essência repleta de raízes, sementes, folhas, flores e frutos”.

Segundo ela, esses elementos se expandem, se multiplicam e se movimentam de um lado para o outro, auxiliando no desenvolvimento dos projetos e sonhos de quem habita o ambiente. E, assim, as energias da casa são sempre renovadas, deixando o espaço mais saudável e a vida dos moradores harmoniosa, equilibrada e próspera.

Plantas e flores para cada Guá

A especialista revela abaixo quais plantas ou flores são indicadas para ativar cada guá e, assim, renovar e harmonizar as energias da sua casa:

Criatividade: margarida, begônia e cravo

Trabalho: copo-de-leite, filodendro e bambu da sorte



Família: lírio da paz, palmeiras e ficus



Espiritualidade: violeta, hortênsia e íris



Amigos: camélia, peperômia e angélica



Saúde: alecrim, gérbera amarela e girassóis



Sucesso: ráfia, dracena e antúrio



Relacionamentos: rosas, árvore da felicidade e orquídeas



Prosperidade: romãzeira, dinheiro em penca e zamioculcas

Plantas indicadas pelo Feng Shui para qualquer canto da casa:

Hortelã

Ter um pé de hortelã em casa é uma boa maneira de combater os medos e atrair prosperidade econômica. “Um banho de hortelã, com manjericão e alecrim, é indicado para renovar as energias e trazer bem-estar. O melhor é que as ervas são cultivadas facilmente em casa”, diz Cris Bevilaqua.

Zamioculcas

Planta resistente que segue viva mesmo quando fica algum tempo sem adubo ou água. Sendo assim, pode-se dizer que tem uma energia de resistência e altivez, de vida longa e prosperidade. Pode ser usada em qualquer ambiente da casa, inclusive nos quartos.

Lírio da paz

Purifica o ar e remove poluentes. Transmite serenidade e renova as energias transmutando as negativas em positivas. É indicada para a entrada da casa e banheiros, mas pode ser incluída em qualquer espaço.

Árvore da felicidade

É sempre plantada em duas mudas: a macho e a fêmea. Segundo Cris, para que o relacionamento permaneça harmonioso é preciso que as duas mudas sejam plantadas no mesmo vaso, nunca separadas. Ela indica, ainda, que em espaços internos, a planta deve ficar próximo às janelas .

Bambu da sorte

Simboliza a união dos elementos. A água e a madeira e favorecem os guás do trabalho, prosperidade e família. Para atrair energias positivas, pode ser colocada perto da entrada da casa. De acordo com Cris, é também é um coringa que pode ser usado em diferentes lugares da casa.

Vale lembrar que as plantas são seres vivos e precisam de cuidados. Ao escolher uma planta, verifique as condições do ambiente da casa, como luz natural, temperatura e circulação de ar. Algumas plantas gostam de meia-luz e sombra, outras podem ficar em cantos mais escuros. Já as plantas que florescem precisam de claridade.