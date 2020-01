6 dicas de Feng Shui para aumentar a produtividade no trabalho

É bem provável que você já tenha vivido dias em que ser produtivo no trabalho parece impossível. Pois para o Feng Shui, isso pode acontecer por causa da organização do seu escritório, que pode ter um impacto negativo na energia do ambiente e na sua.

Para te ajudar a resolver esse problema, conversamos com especialistas de Feng Shui, que deram alguma dicas para aplicar no seu local de trabalho e melhorar a produtividade.

1. Livre-se da bagunça!

O espaço em que estamos tem um efeito direto em nossos sentimentos. Isso acontece pois, conforme o que diz a consultora de Feng Shui Daniela Porto, “tudo o que está a nossa volta emite uma mensagem para a nossa mente, que passa a vibrar nessa mesma frequência.”

Da mesma maneira que um escritório poluído pode causar estresse e ansiedade, o contrário também acontece. “Uma mesa de trabalho com poucos itens traz clareza aos pensamentos, tornando o ambiente propício ao trabalho e mais leve para a criar e conquistar metas“, conta Cris Ventura, também consultora de Feng Shui.

2. Decore a mesa com plantas

Plantas não são apenas para a decoração, elas têm a capacidade energizar o seu local de trabalho. O ideal é colocar um vaso de lírio da paz ao lado do seu computador – a planta tem propriedades de purificação. Orquídeas e begônias também podem ser uma boa aposta, já que estimulam a criatividade.

Veja também



3. Escolha as cores certas para a decoração

As cores que você elege para o seu escritório são bastante importantes para o seu fluxo energético. “Elas podem acentuar ou limitar a energia do ambiente e das pessoas”, diz Daniela.

Se estiver precisando aumentar a concentração, o amarelo é o mais indicado. Já o azul é uma boa pedida para quem está precisando de um ambiente de trabalho mais relaxante. Os tons de laranja trazem alegria e são estimulantes para a interatividade.

Mas atenção! Segundo a especialista Cris Ventura, é preciso tomar cuidado com algumas cores. “O vermelho acelera muito a energia e pode deixar as pessoas irritadas. O branco, em geral, causa ansiedade.”

4. Organize a mesa em categorias

–

Na hora de pensar na disposição das coisas e na decoração da sua mesa de trabalho, preste a atenção na posição ideal de cada objeto. Para fazer isso, vamos utilizar o Baguá do Feng Shui, representado pela figura acima.

Deixe o computador, sua principal ferramenta de trabalho, no centro da mesa, que representa a área ‘carreira’. Atrás dele, deposite um objeto vermelho, para simbolizar o sucesso.

Do lado direito mais acima, na área ‘relacionamentos’, coloque objetos que formem um par ou que te lembrem de seu(a) parceiro(a). Na região ‘amigos’, deixe o telefone e a agenda.

O canto esquerdo contém as áreas da ‘prosperidade’ e ‘família’. Nelas, devem ficar vasos de plantas, fotos e presentes de entes queridos. Mais abaixo, vem o lugar da ‘sabedoria’, onde vão os livros e revistas.

Para a consultora Cris Ventura, é melhor evitar deixar objetos cortantes sobre a mesa, pois eles podem cortar energias. A lixeira também não deve ficar no canto à esquerda, que é associado à prosperidade.

5. Use objetos relacionados ao elemento água

“Cada área do Baguá é regida por um elemento da natureza, que são: madeira, fogo, terra, metal e água“, explica Daniela Porto. Por representar a fluidez e abundância, o elemento água rege a área do trabalho.

Utilize aquários, plantas aquáticas, fontes, espelhos, objetos de vidros, imagens de corpos d’água ou objetos pretos ou marinho. Esses itens só não são indicados caso você trabalhe em segmentos ligados a outros elementos. Uma construtora, por exemplo, é regida pela terra e necessita de estabilidade para as edificações, que pode ser prejudicada pela água.

6. Utilize objetos de metal

Em geral, o ambiente de trabalho é frequentado por várias pessoas e, como o elemento metal tem grande capacidade de absorver energias, ele é essencial para manter o espaço energeticamente equilibrado.

Assim como no item anterior, os objetos de metal não são adequados apenas em situações em que o trabalho está associado a outro elemento.