Feng Shui no quarto: 12 dicas para atrair boas energias e dormir melhor

Sabe aquela dificuldade para dormir? Ela pode estar relacionada às energias que circulam no seu quarto. De acordo com os princípios do Feng Shui, é importante que o cômodo esteja organizado da maneira correta para que haja um bom fluxo de energia e o ambiente seja acolhedor. Para entender melhor, conversamos com algumas especialistas que contam exatamente o que você deve fazer para se cercar de energias relaxantes e ter boas noites de sono.

1. Deixe o seu quarto limpo e organizado, apenas com o essencial

Em primeiro lugar, é fundamental que você elimine a bagunça, pois ela tem um efeito direto nos seus sentimentos e transmite vibrações negativas. Livre-se primeiro dos objetos quebrados, que geram energia estagnada e densa.

Além disso, objetos desnecessários atrapalham circulação das energias pelo ambiente, então, mantenha no cômodo apenas o que você precisa!

Na hora de escolher lugares alternativos para armazenagem, evite usar o espaço debaixo da cama. “Durante o sono, nosso corpo está extremamente suscetível às energias que estão ao nosso redor”, conta Daniela Porto. Logo, segundo a especialista, tudo que esteja ali embaixo pode ter influência direta no quão bem você dorme.

2. Localização estratégica da cama

A posição da cama é importante! A cabeceira simboliza a proteção e deve ficar encostada em uma parede sólida, de modo que você consiga ter uma visão completa da porta de entrada. Assim, não fica em posição vulnerável e nem atrai acontecimentos inesperados.

“Mas os pés não podem ficar diretamente voltados para a porta”, recomenda Cris Ventura, consultora de Feng Shui e autora do site Canto do Feng Shui. Nesta posição, a cama receberia toda a energia que entra e ficaria carregada demais.

3. Onde colocar o espelho

Espelhos são fonte de energia acelerada e podem perturbar o seu sono. Então, o ideal é não ter nenhum no quarto, mas caso você realmente precise ou queira, coloque em uma posição que não reflita a cama. Para Daniela, os melhores lugares são “dentro do guarda-roupa e nas laterais da cabeceira”.

4. As melhores cores

As cores são fundamentais para a harmonização do espaço. Como o seu quarto deve passar a sensação de tranquilidade, priorize as cores claras, como verde, rosa, azul e lilás, que transmitem uma energia mais suave.

Vermelho, laranja e amarelo devem ser usados apenas em detalhes da decoração, pois são tons estimulantes e tendem a causar agitação. Evite também as tonalidades muito escuras, que podem provocar uma sensação de tristeza e isolamento.

5. Afaste os eletrônicos

"Aparelhos eletrônicos emitem ondas eletromagnéticas que não são saudáveis nem para o ambiente, nem para o corpo, nem para a mente", comenta Cris Ventura. É por esse motivo que o Feng Shui tem como recomendação deixá-los o mais longe possível da cama, evitando insônia, ansiedade e a negatividade. Caso não possa afastar o celular, por exemplo, durma com ele fora da tomada, no modo avião ou com wi-fi desligado.





6. Feche as portas

Além de prejudicar a ordem visual do quarto, deixar as portas de armários e banheiros abertas tem um impacto bastante negativo na energia do cômodo. Os banheiros, em especial, são grandes ladrões de energia.

7. Pode usar (algumas) plantas

Apesar de ser um tema bem controverso entre os estudioso de Feng Shui, tanto Cris quanto Daniela acham que plantas são excelentes para renovar as energias do quarto. Flores como lírio-da-paz ou zamioculcas são recomendadas, enquanto aquelas com espinhos devem ser evitadas, pois estimulam as discussões.

8. Nada de prateleiras sobre a cabeceira

Objetos sobre a cama, principalmente acima da cabeça, criam uma opressão energética, dificultando o descanso mental e a renovação de energias.

9. Abuse destes elementos Madeira, fogo, terra, metal e água. Decore o seu quarto com todos eles! Caso contrário, ele não estará equilibrado. "Quando temos a falta de qualquer um dos

elementos acima, criamos ambientes desarmônicos, o que irá resultar em inúmeras dificuldades em nossas vidas", conta Daniela Porto.



10. Afaste o trabalho e os estudos

Tente guardar seu material de estudo e de trabalho em outro lugar, pois eles são fonte de ansiedade e preocupação. Se isso não for possível, deixe-os pelo menos fora da vista.

11. Sempre aos pares

Objetos em pares, como almofadas e criados-mudos, incentivam relacionamentos e diálogos equilibrados.

12. Cercada de aconchego