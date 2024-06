Mesa posta: 6 dicas para impressionar no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é uma data especial para celebrar o amor e a paixão. E que melhor maneira de fazer isso do que com um jantar romântico à dois? Para tornar a ocasião ainda mais especial, você pode criar uma mesa posta criativa e encantadora.

“A primeira coisa é decidir o cardápio para o Dia dos Namorados. Se você vai montar uma mesa posta, primeiro precisa definir as receitas que irá preparar. Em seguida, pense no estilo”, aconselha a arquiteta Cristiane Schiavoni.

A especialista recomenda se perguntar qual estilo você gostaria para a sua mesa posta: Você prefere materiais mais naturais? Gosta de elementos mais sofisticados? Ou é mais clássico? Segundo ela, esses são pré-requisitos que você deve se questionar primeiro, para depois poder montar a ideia propriamente dita.

A seguir, trazemos algumas dicas e conselhos da especialista para criar uma atmosfera romântica e elegante neste Dia dos Namorados.

6 dicas para montar uma mesa posta no Dia dos Namorados

1) Defina o tema

Comece escolhendo um tema que reflita o estilo do casal e o clima que você deseja criar. Algumas ideias populares incluem:

Romântico: Utilize cores como vermelho, rosa e branco, com velas, flores e corações como decoração.

Vintage: Opte por louças antigas, toalhas rendadas e peças decorativas com um toque nostálgico.

Rústico: Utilize elementos naturais como madeira, juta e flores silvestres para criar um ambiente aconchegante.

Moderno: Combine cores vibrantes, linhas retas e elementos geométricos para um visual contemporâneo.

A arquiteta Cristiane Schiavoni recomenda, para quem estiver inseguro, optar por elementos em tons mais neutros. “Cores como branco, dourado e bege são muito fáceis de combinar, especialmente se você não tem louças variadas”, pontua. Se a ideia for apostar no “faça você mesmo“, a especialista sugere olhar ao redor da sua casa e analisar o que já tem em mãos para compor a decoração.

“Elementos neutros se encaixam facilmente em qualquer arranjo. Com uma base neutra, você pode agregar elementos com cor e textura para dar destaque e estilo.”

2) Elementos-chave de uma mesa posta romântica

Um elemento essencial é o planejamento. Você precisa pensar nos pratos que vai servir e deixar tudo bem-preparado para evitar ficar levantando toda hora, o que pode acabar com o clima romântico.

A profissional recomenda organizar tudo com antecedência: escolha os talheres de servir, os copos necessários para as bebidas, e deixe tudo à mão. Planejar bem evita interrupções e mantém o momento especial.

Além disso, as flores são um elemento essencial para uma mesa posta romântica. Escolha arranjos que combinem com o tema e com a paleta de cores da decoração. Você pode colocar as flores em vasos, arranjos ou até mesmo espalhá-las pela mesa. Outros elementos decorativos que você pode usar incluem velas, corações, fitas, balões e fotos do casal.

3) Escolhendo materiais e texturas

A louça e os talheres são peças importantes para a composição da mesa posta. Escolha peças que combinem com o tema e que sejam elegantes e harmoniosas. Você pode usar louças de porcelana, vidro ou cerâmica, e talheres de prata ou inox.

Se a ideia é fazer algo em casa, é interessante usar a criatividade. Por exemplo, você não precisa necessariamente de uma toalha de mesa; pode compor a mesa usando jogos americanos – que não precisam ser os tradicionais que você compra na loja: “Já fiz uma mesa posta usando folhas naturais de costela-de-adão como jogos americanos, criando um estilo tropical com louça branca e talheres tradicionais de inox. Essa é uma forma criativa de criar um jogo americano”, revela Cristiane.

Outra opção indicada pela profissional para um jantar de Dia dos Namorados é utilizar elementos do vestuário, como lenços, para fazer os jogos americanos. “Isso resultou em uma composição harmônica, delicada e muito personalizada, refletindo o estilo individual da pessoa.”

4) Itens essenciais para uma mesa de Dia dos Namorados

A toalha de mesa ajuda a definir o estilo da mesa e proteger a superfície. Escolha uma toalha que combine com o tema e que seja feita de um material de qualidade. Os guardanapos também devem combinar com a toalha e podem ser dobrados de maneiras criativas para dar um toque especial à mesa.

Se você não tem guardanapos de pano, pode fazer seus próprios guardanapos de papel. Na internet, há tutoriais que ensinam formas criativas de montar guardanapos, até mesmo com papel toalha, resultando em guardanapos muito bonitos. Assim, é possível criar elementos decorativos.

“Você pode usar uma folha, um ramo de alecrim, uma flor ou até um pedacinho de pano para decorar os guardanapos. Dentro do seu estilo, há várias formas de criar guardanapos e porta-guardanapos bem bacanas”, recomenda a arquiteta.

5) O que evitar?

Para criar um clima romântico, a luminosidade é um dos elementos mais importantes. “Um ambiente com luz forte sobre a mesa não é nada romântico. Se você não tem um abajur ou um ponto de luz que permita uma iluminação suave, use velas”, recomenda. Outra dica é apagar as luzes e espalhar velas nos ambientes – Isso cria um efeito especial e deixa o clima aquecido e romântico.

“Sabe uma coisa que já vi muita gente esquecer? Providenciar o isqueiro ou fósforos para acender as velas. Isso também precisa ser planejado. Imagine a mesa toda pronta, com as velas, mas sem nada para acendê-las. São pequenos detalhes que, na hora, podem desestabilizar a pessoa”, a arquiteta dá a dica.

6) Personalização!

Para tornar a experiência ainda mais especial, você pode personalizar a mesa posta com detalhes que representem o casal. Por exemplo, você pode usar fotos do casal como decoração, escrever mensagens românticas nos guardanapos ou criar um menu personalizado com os pratos favoritos do casal.

E o mais importante: divirta-se! Crie uma mesa posta que reflita o seu amor e carinho pelo seu parceiro. Use a sua criatividade e faça da sua mesa posta uma obra de arte que será lembrada por muito tempo.