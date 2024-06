O romance sempre foi um dos motores da teledramaturgia, e ao longo dos anos diversos casais das novelas nos fazem suspirar todas as noites durante meses, torcendo por seu final feliz.

Seja os que começam brigando como gata e rato ou os que se apaixonam à primeira vista, esses pares conquistam o público, que vibra e se emociona a cada beijo ou separação.

Para entrar no clima de Dia dos Namorados, relembre 10 casais inesquecíveis das novelas brasileiras:

A química entre a manicure Babalu (Letícia Spiller) e o mecânico Raí (Marcello Novaes) explodia na tela na novela “Quatro por Quatro” (1994/95). O público acompanhou ao longo de 233 capítulos as idas e vindas do romance dos dois, que saltou para a vida real – Letícia e Novaes passaram a dividir o mesmo teto e tiveram um filho, o também ator Pedro Novaes. A Globo escalou o casal também para a novela “Zazá” (1997) e, após a separação em 2000, eles se reencontraram em cena na novela “Sol Nascente” (2016).

A paixão entre Diná (Christiane Torloni) e Otávio Jordão (Antônio Fagundes) foi construída pouco a pouco em “A Viagem” (1994), atualmente reprisada no canal Viva. Se no início da história não havia qualquer indício de romance, por conta de o advogado se empenhar na condenação do irmão dela, Alexandre (Guilherme Fontes), com o passar dos capítulos o amor foi nascendo entre eles e atravessou a morte, com direito a reencontro em outro plano.

Catarina e Petruchio (O Cravo e a Rosa)

Um casal que vivia às turras mas se amava era Catarina ( Adriana Esteves ) e Julião Petruchio (Eduardo Moscovis) na novela “ O Cravo e a Rosa ” (2000). A rica geniosa e o caipira fizeram tanto sucesso que a trama já foi reprisada quatro vezes desde então: em 2003 e 2013, no “Vale a Pena Ver de Novo”; 2016, na íntegra no canal Viva ; e em 2021, inaugurando a faixa Edição Especial nas tardes da Globo, às 14h45.

Pedro ( Henri Castelli ) e Júlia ( Juliana Silveira ) formaram um dos casais mais lembrados e queridos da história de “ Malhação ” (1995-2020). Na temporada 2002, eles enfrentavam não só os desentendimentos entre suas famílias por conta de um erro médico cometido pelo pai de Júlia contra o pai de Pedro, quanto as armações de Taíssa ( Bárbara Borges ), que se apaixona por ele, e de Fred ( Miguel Thiré ), ex-namorado de Júlia, para separa-los. Até hoje, quem assistiu lembra do casal toda vez que escuta “With Arms Wide Open”, do Creed, tema que embalava suas cenas.

Recentemente vistos novamente na reprise do “Vale a Pena Ver de Novo”, Bebel (Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura) formaram o casal sensação de “Paraíso Tropical” (2007). A paixão da garota de programa pelo vilão rendeu momentos divertidos e quentes para os que acompanharam a história escrita por Gilberto Braga. A frase de Bebel, “Que boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono”, viralizou. Assista abaixo:

Também tem casal homoafetivo que caiu nas graças do público! O vilão Félix (Mateus Solano) de “Amor à Vida” encontrou o amor nos braços de Niko (Thiago Fragoso) no caminho de sua redenção. O público perdoou suas atrocidades ao longo da história escrita por Walcyr Carrasco e torceu por seu final feliz com o “carneirinho”, como chamava Niko. Isso fez com que, no dia 31 de janeiro de 2014, o primeiro beijo entre dois homens fosse ao ar em uma novela brasileira, quebrando um grande tabu.

Eliza e Jonatas (Totalmente Demais)

Eliza (Marina Ruy Barbosa) e Jonatas (Felipe Simas) tiveram uma conexão logo de início em “Totalmente Demais” (2015) e os telespectadores logo “shipparam” o casal #Joliza. Só que a ex-moradora de rua que virou modelo também era disputada por Arthur (Fábio Assunção), e havia quem torcesse por #Arliza. No fim, quem sempre quis Eliza com Jonatas pôde suspirar apaixonado.

Laila e Jamil (Órfãos da Terra)

Laila (Julia Dalavia) e Jamil (Renato Góes) formaram um casal apaixonante na novela “Órfãos da Terra” (2019), na pele de sírios que deixaram sua terra natal por conta da guerra para reconstruir a vida no Brasil. Ao contrário de outras tramas em que alguém do par pode se apaixonar no meio da trama por outras pessoas, Jamil nunca deixou de amar nem declarar seu amor eterno a Laila, e o romance sobreviveu às armações de Dalila (Alice Wegmann). A história ganhou o Emmy Internacional em 2020. Continua após a publicidade

