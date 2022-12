Dicas de decoração para a festa de Ano-Novo em casa

Além de uma ceia caprichada, o Réveillon em casa merece uma atmosfera acolhedora, festiva e especial que ajude a criar boas energias para a virada do ano. Vai receber família e amigos? A tarefa pode ser cansativa, mas certamente é recompensadora. E para tornar esse momento mais prático, trazemos especialistas em hospitalidade para dar dicas de decoração para a festa de Ano-Novo ser divertida e inesquecível!

FESTA DE ANO-NOVO: é possível ser criativo na décor?

O conjunto de branco, dourado, prata, espumante e confetes metalizados são elementos essenciais para criar um cenário para nos despedirmos do ano velho e festejar a chegada de um novo. Mas é possível ir além do básico.

“Acredito que hoje em dia não exista mais essa regra dos elementos clássicos em datas comemorativas. Ainda é um costume presente na casa dos brasileiros, mas cada um tem a liberdade para customizar de acordo com seu gosto pessoal.” Cristiane Schiavoni

Para a arquiteta Gabriela Casagrande (@gabrielacasagrandearquitetura), a festa de Réveillon é uma oportunidade de ousar, inserindo uma cor de significado especial, ou até mesclando um tom mais vivo com o branco – veja aqui uma lista com o significado das cores na decoração.

“Eu, por exemplo, tenho pensado em fazer uma mesa com tema rústico, então terá materiais como madeira, palha, fibras naturais, folhagens secas, branco e bege, para trazer sensação de acolhimento. Desde que a casa traga essa alegria, tudo é bem-vindo”, comenta a arquiteta e designer de interiores Cristiane Schiavoni (@cristianeschiavoni).

O que não pode faltar também é a presença do brilho. Segundo Lívia Leite, arquiteta do @estudiomare, trazer esse elemento é uma boa forma de deixar a decoração menos óbvia, mas sem fugir da proposta do Réveillon. “Combinar o brilho com outras cores pode ser uma aposta fora do comum! Gosto da mistura de verde com dourado, por exemplo”, indica.

Mix de tons e texturas é saída para inovar

Para usar as cores clássicas, mas sem cair no lugar comum, Cristiane indica misturar esses tons com outros materiais. No caso do prata, ela aconselha combinar com elementos feitos em vidro, madeira e velas, que inspiram conforto. Já outros elementos, como toalhas e cadeiras, podem aparecer na cor branca, criando harmonia no espaço.

Outro truque indicado pela especialista é eleger um tema para planejar a decoração, selecionando as cores que você vai querer usar e inserir em diversos materiais e itens na mesa do jantar e nos enfeites de parede. “Não se aconselha fazer tudo de uma mesma cor no ambiente, ou nada se destaca. Claro, também há combinações clássicas: amarelo com azul ou roxo, rosa com verde… Todos os tons neutros – como branco, cinza e bege – combinam entre si e com todas as outras cores”, analisa.

Decoração além da mesa posta

A mesa posta da ceia certamente é a estrela da noite, mas a decoração pode ir além dela. Para Gabriela Casagrande, por exemplo, o charme das velas pode se estender para além da mesa.

“A presença de velas na decoração nessa época é fundamental por um elemento que proporciona aconchego e transmite prosperidade. Apostar em diferentes formatos, cheiros e cores é uma boa dica”, aconselha. Para inseri-las por toda a casa, invista em belos castiçais, inclusive em opções moderninhas disponíveis hoje em dia (veja aqui algumas ideias criativas).

Vale também aproveitar os objetos já da casa para incrementar a decoração de festa. Luzes e arranjos florais ou de folhagens são opções práticas e que fazem toda a diferença!

A hora do brinde

O momento de brindar é dos mais aguardados e especiais na celebração de Ano-Novo. Sendo assim, merece uma atenção especial. “Apostaria em criar um ponche com frutas e espumante. Colocaria ele em um aparador ou carrinho de bar com as taças, e cada convidado poderia se servir à vontade, se sentindo em casa”, Gabriela Casagrande dá a dica.

Complementando a ideia de fazer os convidados se sentirem em casa, dispor os aperitivos e antepastos em uma mesa de fácil acesso, próxima aos drinques, ajuda a descomplicar a recepção. Além disso, a dica da arquiteta Lívia Leite é espalhar esses pontos pela casa, em vez de concentrar tudo em uma mesa – o que pode deixar os convidados mais confortáveis.

Na decoração, ela recomenda dar atenção aos detalhes. “Taças bonitas, canudos especiais, marcadores de taças temáticos podem deixar o brinde mais interessante”, aponta a arquiteta.

Décor afetiva

Quer marcar a virada do ano como algo ainda mais especial? Reserve um tempo para planejar um mimo para seus convidados, e nem precisa ser nada muito trabalhoso! “Pode ser algum item que faça parte da própria decoração da casa: como um vasinho com um arranjo de flores. Velas ou docinhos também são ótimos presentes para o final da festa!”, finaliza a especialista do Estúdio Maré.