Cor do Ano 2023: uma seleção de objetos em magenta para decorar a casa

Bastou a Pantone divulgar a sua cor do ano para 2023 – o impactante Viva Magenta – que a moda, o design e a decoração já voltaram seus olhares para as produções nesse intenso tom da paleta de vermelhos.

Definida pela empresa de tendências como “um novo vermelho vívido, que se revela em pura alegria, encorajando a experimentação e a auto-expressão, sem restrições”, a cor promete aparecer não só em peças de moda e beleza, mas também na tapeçaria, em tecidos, móveis e detalhes da decoração.

Por ser uma cor viva e clássica, o magenta se mostra fácil de ser inserido em casa, seja com ousadia, numa parede inteira, ou até em pequenas peças. Vale também mesclar com outros tons fortes, para quem busca uma décor de personalidade, ou, para quem prefere aderir ao minimalismo, fazer um mix com tons mais sóbrios e texturas naturais.

Veja uma seleção de objetos de decoração na cor Viva Magenta para renovar a sua casa:

1) Vaso em vidro, R$ 69,00, na Amazon

2) Tigela de 16cm, R$ 19,90, na Tok&Stok

3) Pendente de alumínio para 3 lâmpadas, R$ 669,90, na Camicado

4) Porta-velas em vidro, R$ 14,90, na Amazon

5) Almofada com detalhes em veludo 50x50Cm, R$ 121,09, na Amazon

1) Manta String, design por Priscilla Rocha, R$ 990,00, na Muma

2) Mesa lateral Moiré, design por O Formigueiro, R$ 5.200,00, na Muma

3) Tapete Chindi Family 50cm X 1,20m, R$ 109,90, na Tok&Stok

4) Banco Fío, design por Philipe Fonseca, R$ 1.182,00, na Muma

5) Trio de velas para castiçal, R$ 79,90, na Tok&Stok