Decoração infantil: ambientes inspirados na natureza e na fantasia

Atualizado em 5 out 2022, 11h56 - Publicado em 12 out 2022, 08h00

Por Nádia Simonelli Atualizado em 5 out 2022, 11h56 - Publicado em 12 out 2022, 08h00

Deixar as telas em segundo plano e estimular o contato com a natureza foi o que motivou a marca de mobiliário infantil Muskinha a criar a 2ª Mostra Casa Muskinha, edição Natureza Híbrida. Entrar no showroom da loja, que fica em uma casa da década de 1960, na Vila Mariana, é como se transportar para um universo lúdico e de fantasia. Cada espaço foi transformado por meio do olhar de oito escritórios de arquitetura e design de interiores e de uma artista visual.

Todos os ambientes serão mantidos no imóvel durante o período de um ano. Segundo Amanda Chatah, cofundadora da Muskinha, trazer a natureza para perto das crianças de forma lúdica reforça desde cedo o respeito que os pequenos devem ter pela fauna e flora.

“Umas das nossas inspirações foi a série de fantasia e ficção científica Sweet Tooth, que conta a história de um menino-cervo que vive em um mundo com crianças híbridas – metade humanos, metade animais. A ideia da nova edição da mostra é traduzir essa essência por meio de ambientes que levam elementos místicos e as cores da temporada, para despertar a curiosidade das crianças pela natureza”, explica Amanda.

Confira os ambientes a seguir!

Quarto Florescer, por Andrea Chapira (Deea Lab)

A proposta do espaço de 18 m² foi transmitir o conceito do florescimento não só pela visão da natureza, mas também da evolução das fases da criança durante a infância. O quarto compartilhado foi projetado para três irmãs. A proposta de Andrea Chapira é que essas crianças possam ‘viver o quarto’, brincar e interagir com todos os móveis.

A cama Juliana com formato casinha permite criar histórias além do uso principal. A beliche Aventureiros é divertida e auxilia na autonomia na coordenação motora. Já o papel de parede complementa as peças e cria um cenário que destaca a natureza.

“O que mais me agradou no projeto foi possibilidade de criar um espaço conceitual com peças reais, que contribuirão para o desabrochar da infância por meio da interação das crianças com o ambiente”, completa Andrea Chapira.

Bosque Místico, por Natália Castello (Studio Farfalla)

A suíte bebê criada pela designer de interiores Natália Castello, idealizadora do Studio Farfalla, foi decorado como uma verdadeira floresta, com galhos, folhas e um céu estrelado. O berço de ferro na cor verde escuro, lançamento da Muskinha, ganhou destaque especial no projeto.

“O banheiro ficou um charme, as paredes estampadas deixaram o espaço cheio de vida. Durante a decoração, segui a mesma linguagem do quarto. Os tons terrosos e plantas também estão presentes para dar um ar convidativo ao espaço”, completa Natália Castello.

Meu lugar no mundo, por Ka Martins

“Acredito que o quarto é a primeira casa própria da criança. Pensando nisso, criei dois quartos integrados para proporcionar mais autonomia, conforto, organização e segurança para os pequenos explorarem e viverem o seu espaço”, conta Ka Martins. Com elementos que evidenciam a fantasia, a natureza e a construção de memórias de uma infância alegre e confortável, as peças usadas no ambiente de 13,70m² fazem parte da coleção ‘Meu Lugar no Mundo’, criada pela Muskinha em parceria com a designer de interiores. Floresta Encantada, por Stephanie Ribeiro e Baby Abdalla

Com 19,38 m², o quarto com brinquedoteca foi inspirado no desenho Peter Pan, da Disney. A ideia das arquitetas foi criar um ambiente lúdico de aventura e fantasia onde a criança pode se divertir e brincar. Continua após a publicidade A criação de elementos simples que podem instigar a imaginação, como o adesivo no piso e o teto estrelado, ganham destaque junto a beliche Casa na Árvore, lançamento da Muskinha e papel de parede desenvolvido em parceria com a Manual Design especialmente para o ambiente. Mãe terra, por Tatiana Machado (Elefante Design para pequenos)

O quarto assinado por Tatiana Machado se tornou um verdadeiro manifesto de cuidado com a natureza. “A minha proposta foi salientar a floresta e seus guardiões, convidando a todos a serem gentis e cuidadosos com a nossa “mãe natureza”, para podermos garantir um futuro saudável e acolhedor para as futuras gerações”, ressalta a arquiteta.

Entre os destaques do décor, o nome por traz do escritório Elefante Design para pequenos usou a cama Arcos Junior da Muskinha e incluiu um cabideiro com asas especialmente para o espaço. Segundo Tatiana, a peça representa um ser híbrido que pode voar livre, protegendo e desfrutando de toda beleza da natureza.

Sapo na Lagoa, por Muskinha

A cofundadora da Muskinha Amanda Chatah, em parceria com a designer Julyana Molina, criou um quarto inspirado no método Montessori. O espaço de 6 m² foi decorado com móveis que priorizam a autonomia e o desenvolvimento das crianças, como cama Lírio Montessori laqueada com detalhes em palha sextavada.

Para que os pequenos tenham mais autonomia ao deitar-se e levantar, o móvel é fabricado com altura mais baixa que as camas convencionais. A lousa Casinha incentiva a escrita desde cedo, e o livreiro Lavanda estimula a leitura e promove mais organização. A carteirinha laqueada de azul incentiva a criatividade durante os estudos.

Com teto azul, tons suaves e mix de estampas, o quarto Sapo na Lagoa é uma homenagem aos rios e lagos brasileiros. O papel de parede que leva o nome do ambiente complemente essa proposta.

Somos todos bichos, por Flávia Renee e Letícia Resende (R2 Design)

O conceito da valorização da biodiversidade serviu como ponto de partida para a criação deste quarto que tem como protagonista a nova cama de ferro da Muskinha.

“Mesmo o tema sendo forte e complexo à primeira vista, criamos um projeto leve e divertido que servirá de cenário de aprendizado e diversão para muitas crianças”, explicam Flávia Renee e Letícia Resende, designers de interiores que comandam o R2 Design. As mineiras desenvolveram um quarto que evidencia a fauna e flora brasileira por meio de objetos decorativos temáticos, para contribuírem com a construção da identidade dos pequenos como brasileiros.

Portal Iluminoo, por Caroles Gonzaga (Iluminoo)

A artista visual Caroles Gonzaga, nome por trás da criação das luminárias da Iluminoo, desenvolveu um cenário mágico para a 2ª Mostra Casa Muskinha, edição Natureza Hibrida. Seguindo o tema do evento, Caroles selecionou amostras de papel (principal material que a Iluminoo trabalha) para fazer uma floresta mística repleta de esculturas que remetem à natureza.

A intervenção foi realizada próxima a escada da casa, entre o primeiro o e segundo andar do sobrado. Entre os destaques, o piso superior conta com uma menção ao céu, por meio de pendentes luminosos e móbiles. “A minha intenção é que os visitantes se encantem com esse verdadeiro universo mágico de papel”, conta Caroles Gonzaga.

A Fantástica Loja da Muskinha, por Juliana Mancini (Mini Noma)

A Loja da Muskinha ganhou nova cara por meio do projeto criado por Juliana Mancini, à frente do Mini Noma. Por ser se tratar de um espaço onde as famílias poderão navegar pela variedade de opções de enxovais, acessórios e mobiliário da marca que estão à pronta entrega, a arquiteta criou soluções que visam o conforto e acolhimento, com o intuito de mostrar como pequenas mudanças podem modificar o nosso universo, transformando tudo a nossa volta.

“A redução do pé direito por meio de geometrias simples trouxe à Fantástica Loja da Muskinha uma atmosfera lúdica que visa a organização e visibilidade dos móveis e peças, garantindo uma exposição mais agradável e aconchegante às famílias”, ressalta Juliana Mancini.