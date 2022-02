Quarto de criança: 9 projetos lindos para os pequenos!

Quem está em busca de decoração para quartos de criança pode se deparar com um desafio maior que o esperado – afinal, a decoração precisa não só atender aos gostos e hábitos da criança que ali vai crescer, mas também deve levar em conta soluções que acompanhem seu crescimento e elementos que despertem a criatividade.

Pensando na importância desse espaço, selecionamos projetos de decoração que pensaram em cada detalhe e não vão além da beleza. Foram criados para equilibrar as preferências mais pessoais com as necessidade de ter peças úteis e interessantes para facilitar o dia a dia.

São propostas surpreendentes para os pequenos, seus pais e todos os amantes do universo da decoração com ideias e dicas humanas e cheias de energia, que despertam o desejo de tê-las em casa. Confira abaixo!

Por outro lado, os quartos de bebê são como um ninho de aconchego e trocas entre os pais e seu bebê. É lá onde o recém-nascido vai passar seus primeiros meses de vida, por isso, é preciso que seja um ambiente todo pensado para o melhor conforto e segurança do bebê, que vai fazer dali a sua casa.

Nem por isso, porém, o ambiente precisa ser entediante – nem mesmo desconectado da decoração do resto da casa. Materiais como a palhinha e a escolha por cores que se expandem além do espectro de gênero propõe quartos surpreendentes, divertidos e, ainda assim, muito elegantes.

Em sua estreia na CASACOR São Paulo, a arquiteta Fernanda Rubatino trouxe elementos que fazem menção a Minas Gerais, sua terra natal, para o Quarto La Vie.

Em uma das paredes, pinturas de montanhas da artista Priscila Yoo lembram as paisagens mineiras, enquanto os brinquedos de madeira e capas de almofadas bordadas artesanalmente, tradicionais da região, complementam o décor.

A dupla de profissionais Natália Maciel e Rachel Borges trouxe para o ambiente de 38 m² uma inspiração especial: a infância em sua fase inicial, de 0 a 3 anos. O espaço aconchegante e simples mergulha no mundo infantil com muita leveza e otimismo e cria uma mistura de tendências: antiguidades, peças contemporâneas, tons terrosos, cestaria e muito artesanato.

A única regra aqui é proporcionar uma atmosfera ideal para o descanso e o desenvolvimento de uma criança e o cenário onde ela desenvolverá suas primeiras memórias.

“Minha Cabana, Meu Mundo”, esse foi o nome carinhoso dado pelas arquitetas Fabiana Silveira e Patricia de Palma, do SP Estúdio, para seu espaço na CASACOR São Paulo 2017. A dupla estreou na mostra com essa decoração de quarto de bebê incomum.

“Nada convencional, o ambiente tem tudo o que a criança precisa para desfrutar das diferentes fases da infância”, resume Fabiana. Além de móveis e objetos capazes de estimular as atividades pertinentes a diversas faixas etárias, o espaço revela em cada um dos itens escolhidos um único conceito: o design afetivo.

“É um equívoco pensar no quarto do bebê como exclusivamente da criança. Afinal, os pais passam boa parte do tempo nele, seja para amamentar ou ninar, e nossa intenção foi projetar um lugar acolhedor para todos, que desperte a curiosidade para ambientes de muita natureza. Daí a ideia da árvore e da horta”, explica Mayara Clá que, ao lado de Natasha Haddad, assina o projeto de decoração do quarto de bebe da CASACOR São Paulo 2018.

Com uma marcenaria pensada para durar, o quarto do JP foi projetado para acompanhar seu crescimento. “Além da cama de casal feita para todas as idades, usei móveis soltos para personalizar o uso. Tudo pode ser adaptado de acordo com as novas necessidades que surgirem com o tempo” revela a arquiteta Hana Lerner. O projeto contou ainda com a participação da stylist Thais Carballal, em coautoria com Mooui.

“A ideia foi criar um ambiente versátil que tivesse uma decoração que pudesse ser trocada facilmente apenas com pequenos elementos, como a tenda e a roupa de cama. Por isso a escolha dos adesivos de parede em formato de triângulo colorido foram perfeitos” conta Thais Carballal.

A base é uma paleta de outono, escolha proposital para criar um ambiente neutro e inclusivo, que pode receber duas crianças em diferentes idades. Para o bebê, um acolhedor berço oval, em madeira e palhinha, arejado, leve e sensorial. Entre as boas pedidas está o mezanino, idealizado como uma grande caixa de brinquedos, que pode ser acessado por uma escada criada a partir de um único tubo metálico, em zigue-zague orgânico. Logo abaixo a piscina de bolinhas é acoplada junto à cama.

Aproveitar e incorporar todos os aspectos da infância foi uma prioridade para a profissional Adriana Fontana ao elaborar o Quarto Infantil Interativo na CASACOR Franca 2017. O objetivo deste espaço foi criar um local de brincar e descansar que transcende os gêneros. Tanto meninos quanto meninas podem se divertir na parede de escalada e se identificar com as cores alegres que enchem as paredes. Mesmo o mobiliário tradicional dos quartos foi transformado para uma experiência lúdica.

O quarto de brincar dispensa TV ou tablet. Ele tem muitos livros e espaço de leitura na cabana. Até peças consagradas de design vêm com cara de criança, como as cadeiras Panton. No papel de parede, da designer Adelina Mehmeti, é possível substituir o rosto dos personagens por fotos da família e dos amigos.