Apartamento de família com crianças mistura sofisticação e cores

Morando em um apartamento de 190 metros quadrados com janelas grandes, na cidade de São Paulo, este casal não tinha uma obra em mente até descobrir a chegada do segundo filho deles. Além de repaginar algumas áreas, eles pediram para as arquitetas Olivia Messa e Juliana Penna, da Messa Penna Arquitetura, que as áreas de convivência fossem mais aconchegantes, para abrigar os momentos em família.

O estilo do casal é um ótimo caminho para quem deseja uma casa sofisticada mas não abre mão de personalidade e humor nos ambientes. Os móveis e acabamentos são mais clássicos, de madeira – alguns com acabamento de laca. Ainda há muitos revestimentos com textura, como palhinha nas poltronas e linho no sofá, pufes e almofadas.

Porém, nos detalhes surgem características descoladas e singulares. Para começar pela combinação de diversos tons, em destaque nos objetos decorativos, como nas luminárias. Na sala, uma gallery wall se torna a atração principal, abrigando quadros de diferentes estilos.

Muitos itens foram trazidos de viagem ou herdados de família. É o caso do carrinho de chá, que pertencia à avó da cliente.

A obra levou seis meses e transformou a casa em um lar ainda mais confortável e animado, tudo que uma família precisa. Veja mais fotos abaixo.

No quarto, a cabeceira foi estofada e recoberta em tecido para deixar a cama mais aconchegante.

Azul profundo, a mesa se torna o destaque no ambiente, que tem cadeiras mais discretas.

O revestimento de madeira da parede também foi feito para aumentar a sensação de acolhimento. A mesa de jantar reúne diferentes cadeiras.

