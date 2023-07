Decoração de brinquedoteca: 7 ambientes para a diversão das crianças

Como montar uma brinquedoteca em casa? A pergunta é desafiadora, mas pode chegar a resultados surpreendentes. O cantinho do lazer pode ser projetado dentro do quarto das crianças, acoplado ao living ou em um ambiente dedicado somente à função da diversão. Com medidas enxutas ou generosas, a intenção é que ali, tudo seja pensado para o brincar.

Para isso, a escolha atenta das cores e o uso inteligente da marcenaria criam uma cozinha completa para os pequenos soltarem a criatividade ou um painel de escalada para àqueles que preferem grandes aventuras. O importante é que cada detalhe do espaço seja um estímulo à imaginação. Abaixo, listamos sete brinquedotecas de tirar o folêgo. Prepara-se, até os adultos vão sonhar com uma dessas em casa!

Inspirações de brinquedotecas em casa

Nessa brinquedoteca de 19 m², as cores de macarrons criam um ambiente lúdico. O espaço assinado pelo escritório Lovisaro Arquitetura conta com escorregador, piscina de bolinhas e uma marcenaria utilizada com sabedoria, que dá vida à cozinha e outros utilitários e também forma a decoração de nuvens e árvores.

Nichos e a presença marcante do azul formam o pano de fundo para essa brinquedoteca. O toque lúdico surge no décor com as cestas de palha em formato de girafas, pufes de lhama e rinoceronte, além do tapete com desenhos de macaquinhos. Projetada por Patricia Penna, a brinquedoteca é toda revestida e trabalhada na madeira, que contribui para a sensação de aconchego e proteção.

A arquiteta Letícia de Nóbrega aproveitou um cantinho inusitado para criar a brinquedoteca: a estante criada para separar a sala de estar da sala de jantar. O cantinho surge como uma cabana com ares de casa de boneca. Curtiu a ideia?

Continua após a publicidade

A luz natural que entra pela claraboia é um dos destaques dessa brinquedoteca. Projetada pela Grão de Gente, o ambiente combina móveis lúdicos, como as cadeiras de borboleta e o mancebo em formato de árvore, à paleta de cores suaves e, ao mesmo tempo, marcante.

Nesse projeto, a arquiteta Ana Cano Milman criou uma brinquedoteca com tema fundo do mar. Além do uso de cores que despertam os sentidos e dos nichos que estimulam a organização na criança, o lúdico se faz presente no painel pintado à mão e na estrutura de madeira em forma de barco.

Em 48 m², o escritório Bivolt Interiores, comandado pelos designers Lorena Lopes e Marcus Trajano, criou essa brinquedoteca com a proposta de trazer o quintal para dentro de casa. O teto que imita o céu estrelado, plantas por toda parte e até a presença da parede de escalada, criam um ambiente idealizado para promover a interatividade e ajudar no desenvolvimento da criançada.

No cantinho do quarto infantil, esse espaço leve e lúdico traz opções diferentes de brincadeiras. Usando marcenaria em MDF, o closet de princesa e a cozinha rosa formam um convite irrecusável para a diversão.