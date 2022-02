Ano Novo chinês: prepare a casa com dicas de Feng Shui

A partir de hoje, 1º de fevereiro, acontece o Ano Novo chinês e a transição para Ano do Tigre, fase que, de acordo com as tradições do Feng Shui, ajuda as pessoas a agirem com mais coragem e ousadia. Segundo Cris Bevilaqua, designer de interiores especializada em projetos de Feng Shui, as cores mais indicadas para serem usadas durante este novo ciclo são: azul, verde, vermelho e amarelo, representados pelos cristais quartzo azul, quartzo verde, jaspe e citrino.

Especializada na escola Ba Zhai (escola da bússola), em que a cura dos espaços é realizada somente com cristais, Cris explica que a técnica ativa as energias positivas e neutraliza as negativas.

De acordo com a técnica chinesa o Ano Novo chinês terá forte influência do elemento água, que representa os anseios e o modo expressamos as nossas emoções. “A tendência é que os sentimentos estejam mais aflorados, então se você é uma pessoa mais intensa ou sensível é provável que sinta os impactos das emoções, sejam elas boas ou ruins. É um momento que pede que ‘olhemos mais para dentro’, dessa forma podemos prestar mais atenção para que os desafios do dia a dia não tenham um peso maior do que realmente merecem”, alerta Cris Bevilaqua.

A partir da transição para a Ano do Tigre é aconselhado que as pessoas apostem em decorar a casa com uma miniatura do animal. O objeto pode ser inserido próximo à entrada da casa, como no aparador. Segundo os ensinamentos do Feng Shui, o tigre representa força, impetuosidade e voracidade. “Tendo em vista esse vigor natural, ter uma estátua de um tigre em casa trará mais coragem, determinação e ânimo para os moradores”, ressalta Cris.

Segundo os princípios do Feng Shui o olho de tigre é uma das pedras que auxiliam nos relacionamentos interpessoais, agindo como uma espécie de amuleto para abrir novas portas no trabalho, estudos, família, amor e amizade. O par de pedras traz ainda mais tranquilidade e leveza nas relações. Para ter essa energia sempre ao seu redor, uma dica é deixar dois olhos de tigre dentro da bolsa ou fazer um par de pingentes para colares ou pulseiras.