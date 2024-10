Cor do ano 2025: marcas revelam os tons que serão tendência na decoração

As cores do ano de 2025 já foram reveladas por algumas das principais marcas de tintas mundo afora, cada uma trazendo um tom que reflete os sentimentos e necessidades atuais, incluindo na decoração.

De acordo com os especialistas, as escolhas para o próximo ano vão além da estética, representando conexões profundas entre o presente e o futuro, a tecnologia e a natureza, e as pessoas e o ambiente ao seu redor. Confira as cores tendências de 2025 e escolha a sua favorita!

Cor do ano de 2025

As cores de 2025 apresentam um convite à reflexão e à transformação dos ambientes. Combinando tradição e modernidade, elas ajudam a criar espaços que promovem conexões, inspiram criatividade e acolhem as mudanças do mundo contemporâneo.

Relacionadas Decoração Conheça 5 cores de parede tendência para a primavera

Seja através dos tons terrosos, vibrantes ou híbridos, a escolha da cor certa pode ser o primeiro passo para renovar o seu espaço e a sua energia para o futuro.

Continua após a publicidade

1) Suvinil: Co(r)existir e a força da conexão

A Suvinil apresenta uma proposta inovadora com o tema Co(r)existir, simbolizando a força da conexão entre pessoas e cores. Despertar, Marrom Luxo e Sossego Noturno formam a tríade escolhida para representar a diversidade de perspectivas no mundo atual.

– Despertar: um amarelo vibrante, que traz à tona a esperança e a renovação, inspirando inovação e otimismo.

– Marrom Luxo: um tom terroso sofisticado, conectando o essencial e refletindo uma nova forma de sofisticação e respeito à natureza.

Continua após a publicidade

– Sossego Noturno: um azul avioletado híbrido, que une a tecnologia à natureza e à humanidade, promovendo harmonia e equilíbrio.

2) Lukscolor: Torres Vedras e a sabedoria ancestral

A Lukscolor escolheu a LKS 0209 – Torres Vedras como cor do ano 2055. Um tom terroso e quente inspirado pela luz dourada do pôr do sol e a chama de uma vela. Essa cor evoca a vitalidade, a sustentabilidade e a conexão entre passado e futuro. Sua intensidade ilumina e energiza os espaços, criando um refúgio de conforto e tranquilidade.

3) Coral: Curry Dourado e a nova vibração

A Coral, por meio do estudo de tendências ColourFutures 25, lança o Curry Dourado como a cor do ano. Esse tom de amarelo quente e vibrante promete transformar qualquer espaço, com sua capacidade de criar uma atmosfera autêntica, cheia de vida e personalidade.

4) PPG: Purple Basil e a adaptação

A PPG elegeu o Purple Basil como sua cor de 2025, um tom violeta empoeirado que equilibra ousadia e suavidade. Parte do tema global Kinetic, essa cor reflete a adaptabilidade e a evolução em tempos de mudança. É um tom versátil, que se adapta a diversos tipos de ambientes, trazendo uma sensação de modernidade e acolhimento.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.