Casa alugada: dicas para decorar o espaço sem errar

Fazer a decoração de uma casa alugada pode parecer um desafio, mas com soluções criativas e móveis versáteis é possível criar um lar cheio de personalidade. A chave está em adaptar o espaço às suas necessidades sem comprometer a estrutura original, optando sempre por elementos que possam ser reutilizados futuramente.

“Aposte em móveis, acessórios e tecidos fáceis de mudar, como almofadas, cortinas e adesivos removíveis para transformar o espaço sem grandes intervenções”, recomenda a arquiteta Bárbara Vieira.

Essa abordagem permite personalizar sem alterar permanentemente o imóvel, o que é essencial para quem precisa devolver o espaço nas mesmas condições em que o recebeu.

As arquitetas Heidy Brioto e Nathalia Boriola, do Studio B11, reforçam a importância de escolher móveis soltos e versáteis. “Itens como mesinhas laterais, poltronas, cadeiras e bancos funcionam bem em diversos ambientes e são peças coringa na hora de mobiliar um imóvel alugado. Já para decoração, vasos, abajures e centros de mesa são ótimas opções, pois podem ser adaptados a diferentes espaços”, explicam.

Decoração temporária e impacto visual

Se a ideia é renovar paredes sem reformas definitivas, as opções são muitas. “Pinturas, adesivos removíveis e papéis de parede autoadesivos são aliados poderosos. São fáceis de aplicar e retirar, além de terem um impacto visual tão grande quanto uma mudança de piso”, afirma Heidy.

Elementos decorativos como tapetes, quadros e cortinas também desempenham um papel essencial. “Tapetes e cortinas vestem os ambientes trazendo texturas e conforto. Quadros, por sua vez, criam pontos focais e ajudam a expressar a personalidade do morador”, explica Barbara.

A iluminação também merece atenção especial. Abajures, arandelas e pendentes conectados às tomadas existentes são ótimas alternativas para iluminar sem trocar a instalação elétrica. “Fitas LED e espelhos estrategicamente posicionados também ajudam a ampliar a luz e o espaço”, sugere Barbara.

Espaços pequenos, soluções grandes

Em imóveis alugados compactos, aproveitar cada metro quadrado é essencial. Escolha móveis multifuncionais, como sofás-camas ou bancos com compartimentos internos. Use o armazenamento vertical, como prateleiras e nichos, para otimizar espaço e manter tudo organizado. Equilibrar cores e texturas também ajuda. “Prefira tons leves, com toques de cor em elementos focais, como almofadas ou vasos”, explica Nathalia.

Evite os erros comuns

Ao decorar uma casa alugada é fácil cair em armadilhas. “Evite reformas permanentes sem alinhamento prévio com o proprietário. Além disso, não compre mais móveis do que o necessário ou de dimensões que não sejam flexíveis”, alerta Heidy. “Um planejamento claro é essencial. Seguir uma paleta de cores e um estilo coeso evita que o espaço pareça uma colagem de elementos desconectados”, complementa.

Para garantir um bom resultado, contar com o auxílio de um profissional pode fazer toda a diferença. “Mesmo em imóveis alugados, um arquiteto ou designer de interiores ajuda a evitar gastos desnecessários e a escolher peças que se adaptem às suas necessidades, garantindo funcionalidade e estilo,” conclui Nathalia.

Com essas dicas, decorar sua casa alugada pode se tornar um processo criativo e prazeroso, com resultados que refletem sua identidade e estilo de vida.

