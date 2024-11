A escolha do tapete certo pode transformar completamente a decoração de um ambiente. Além de adicionar conforto e calor, um tapete bem escolhido pode definir o estilo e a personalidade de um espaço.

Como escolher um tapete de personalidade para a decoração?

Com estilos geométricos, estampas florais e designs assinados por artistas, os tapetes deixaram de ser apenas um complemento para a decoração, ocupando agora o espaço de protagonista do lar. Sendo assim, trazemos a seguir uma seleção com 6 tapetes que vão elevar a decoração da sua casa!

1) Kilim Karabagh, por by Kamy

A by Kamy expande a coleção Kilim Karabagh com sete novas peças que equilibram elementos orgânicos e geométricos. Os padrões florais que consagram a linha se entrelaçam visualmente sobre o clássico padrão listrado. Segundo a marca, a intenção da linha é provar que nem as flores nem as listras precisam estar presas a estações ou estilos pré-determinados.

Os tapetes são confeccionados na Índia em tear manual com lã (90%) e algodão (10%). A coleção como um todo faz uma releitura contemporânea dos clássicos tapetes orientais oriundos da região de Karabagh, uma região na divisa entre o Azerbaijão e a Armênia marcada historicamente por uma disputa entre estes países há quase um século. Onde comprar: by Kamy.

2) Layers, por Tapetah

O tapete Layers 2, da série Layers, utiliza formas simples que se cruzam e geram novas formas, dando a sensação sobreposição de camadas. Por meio de elementos e cores sóbrias, o modelo confere muita personalidade ao espaço, principalmente por seus contornos irregulares e fluidos. A peça é assinada pela dupla de designers uruguaios Agustín Menini e Carlo Nicola para a marca. Onde comprar: Tapetah.

3) Tapete orgânico Os tapetes orgânicos garantem personalidade para a decoração da casa, principalmente quando são inseridos como destaque de uma ambiente mais clean ou minimalista. Para não errar na combinação, escolhe um modelo com pontos de cores que harmonizem com detalhes do cômodo onde ele será instalado. Onde comprar: Amazon.

4) Anya, por by Kamy

A coleção Anya traduz a fluidez e a espontaneidade da pintura abstrata em tapetes com jeito de obra de arte. As peças são tufadas à mão e possuem uma transição suave de cores, obtida por meio de técnicas meticulosas de tecelagem, recria a delicadeza dos degradês encontrados em uma pintura. Sem padrões previsíveis, essa coleção traz ao ambiente uma energia única, resultante da liberdade criativa que permeia sua concepção. Onde comprar: by Kamy. Continua após a publicidade 5) Tapete boho Com ares vintage, o tapete num estilo boho pode ser a grande atração de um cômodo. Com muitas informações de estampa, ele transforma qualquer ambiente neutro em um espaço com decoração aconchegante. Onde comprar: Amazon.

6) Abraça Brasil – Minhas Origens, por Tapetah

A coleção foi lançada em novembro e apresenta uma linha de tapetes de design autoral, desenvolvida em colaboração com designers, arquitetos e artistas plásticos. Inspirada na riqueza cultural e nos elementos naturais do Brasil, “Abraça Brasil” exalta a diversidade do país, traduzindo esses elementos em peças exclusivas.

Na foto, o modelo Topografia é assinado pela arquiteta Kesley Santiago (destaque na CASACOR 2024) e homenageia a geografia única do estado de São Paulo. Suas curvas de nível simbolizam as variações de altitude e o relevo da região de forma abstrata e elegante. O rio Tietê traz uma narrativa visual sobre a trajetória das águas. O azul claro simboliza a pureza em sua nascente, enquanto o escuro evidencia a degradação ao longo de seu percurso, refletindo o impacto humano e a importância da consciência ambiental. Onde comprar: Tapetah.

