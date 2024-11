Tetos coloridos: 17 ambientes que apostaram na tendência

Incorporar cores no teto é uma tendência crescente no design de interiores, perfeita para quem deseja fugir do óbvio. Ao invés do tradicional branco, tetos pintados com tonalidades vibrantes ou suaves trazem profundidade e personalidade aos ambientes. Essa técnica não apenas cria pontos focais inesperados, mas também valoriza a arquitetura de cada espaço, dando a ele uma identidade única.

Além de embelezar, a escolha da cor pode influenciar na percepção de proporção. Tons claros ampliam visualmente ambientes pequenos, enquanto cores escuras proporcionam aconchego em espaços amplos. Outra dica é harmonizar a cor do teto com paredes, molduras ou mobiliário para garantir equilíbrio estético. Apostar em tetos coloridos é uma forma ousada e prática de renovar qualquer ambiente com estilo e originalidade.

Tendências apontam para o uso de azuis profundos, verdes musgo e tons terrosos, que estão em alta. Seja em quartos, lavabos, salas ou cozinhas, pintar o teto oferece uma experiência sensorial e criativa, tornando o espaço mais acolhedor e cheio de personalidade. Inspire-se nos 17 ambientes que selecionamos abaixo!

No projeto do Estúdio Minke, os tetos fazem match com a linguagem pop de todo o apartamento. No quarto de um dos filhos, uma paleta color blocking brilha aos olhos: com teto verde e guarda-roupa laranja.

Por ser um banheiro que faz parte de um loft voltado para investimento, a designer de interiores Suzana Lancaster buscou trazer personalidade ao espaço sem grandes intervenções. Para tanto, pintou o teto em um tom escuro, aproveitando o fato do ambiente ser espaçoso e contar com abundante iluminação natural. A ideia foi criar um ponto focal com essa cor, aproveitando os revestimentos originais.

O Studio Canto trabalhou a pintura como solução de repaginação do visual de um apartamento antigo comprado por um casal jovem que pediu uma reforma sem quebra-quebra. As soluções criativas e novas divisões de espaços vieram da marcenaria sob medida e dos blocos de cor, tanto no teto como no mobiliário.

Neste apartamento, com projeto de reforma da arquiteta Pati Cillo, nada é muito convencional. No corredor, as paredes estão pintadas com degradê rosa, o piso é hexagonal cerâmico e o teto não poderia ser o convencional branco, por isso optou-se pelo cinza.

A escolha da cor do ano 2025 da Suvinil, o Amarelo Despertar, para o teto desse quarto remete aos primeiros raios de sol. Ao anoitecer, a cor transforma-se em um tom mais suave, proporcionando uma atmosfera acolhedora. Projeto assinado pelo Cafofo do Dani.

Assinado por Barbara Dundes, todo o projeto deste quarto foi pensando no dia a dia e no crescimento da criança. O teto azul traz um toque lúdico que estimula a imaginação e criatividade.

Para deixar esse lavabo ainda mais chamativo, a arquiteta Mari Milani optou por pintar o teto em um tom de verde profundo. Os ladrilhos texturizados transmitem um estilo mais naturalista ao espaço, sensação reforçada pela pia amadeirada.

Foi a partir da pintura geométrica aplicada nas paredes e tetos que os ambientes puderam continuar conectados, mas agora conduzidos por um degradê em tons de verde. Cores mais claras foram aplicadas onde há menos incidência de luz natural, e à medida que se avança para a sala de jantar e cozinha, o verde é mais escuro e expressivo, valorizado pela grande abertura de vidro que se conecta com a área externa. Projeto assinado pelo arquiteto Ricardo Abreu. A cozinha, assinada pelo arquiteto Diego Revollo, conta com um teto em um vibrante tom de verde menta, que traz leveza e um toque de modernidade. As linhas retas e os puxadores embutidos, da marcenaria da Ornare, conferem ao ambiente um ar minimalista.

O teto, pintado com a vibrante cor malbec, é o destaque do projeto assinado pelo Uhma Design. A harmonia entre tons claros e escuros adiciona profundidade e realça os detalhes estéticos do ambiente.

Neste projeto, a arquiteta Natália Salla apostou nas cores para marcar os ambientes. Paredes e teto foram pintados em um tom de azul criando uma espécie de caixa, escolha que traz sensação de amplitude ao espaço.

Neste projeto, o desafio da arquiteta Mariana Fernandes foi trabalhar a pintura vermelha da varanda, entregue pela construtora e que deveria ser mantida por conta das regras do condomínio. A profissional então estendeu a cor para os interiores criando um home office monocromático. Curtiu o resultado?

No lavabo assinado pela arquiteta Letícia Bianchi, o protagonista é o papel de parede que segue a paleta de cores do piso e da cuba. Para complementar com chave de ouro, parede e teto foram pintados em tom vivo de azul.

Neste banheiro tudo foi refeito. A equipe do Estúdio AMADAS trocou todos os revestimentos, adicionou um novo box e também renovou as louças e metais. O layout foi mantido, mas nem por isso o trabalho foi menos desafiador. A pintura do teto na cor verde foi um destaque interessante e diferenciado no projeto, além da vegetação e o piso de pastilhas floridas.

O hall de entrada, assinado pelo escritório Cassim Calazans, nasce de uma combinação de dois tons de verde. Um mais claro na parede e outro mais escuro na marcenaria multifuncional, que conta com banco, sapateira e espaço de armazenamento.

A moradora pediu uma cozinha rosa. Então, a arquiteta Bárbara Becattini, à frente do escritório Bettí Arquitetura, idealizou um espaço quase monocromático com destaque para a bancada de granilite. Logo abaixo da ilha, o MDF na cor marsala cria um efeito ton sur ton aconchegante.

No projeto da arquiteta Ana Toscano, o hall de entrada foi pensado como uma grande caixa verde. Com um painel de muxarabi, arandela redonda e o banco de concreto revestido com azulejos, o espaço ganhou muita personalidade.

