Apê pequeno? 5 dicas essenciais para economizar espaço e ampliar o ambiente

Morar em um apartamento pequeno não precisa te impedir de ter uma casa com tudo o que você precisa. Não há necessidade de sacrificar o tamanho da sala pelo quarto, ou da cozinha pela lavanderia: tudo pode ser aproveitado de uma forma que seja funcional em qualquer metragem, inclusive nas menores. A arquiteta Júlia Guadix traz algumas sugestões de como economizar espaço no seu apartamento:

1. Lavanderia Oculta

Se você não tem espaço para uma lavanderia tradicional, opte por integrar a máquina de lava e seca à marcenaria da cozinha, a camuflando em um dos armários. De acordo com Júlia, isso permite ao morador lavar suas roupas no conforto de casa, sem depender da área compartilhada do prédio.

2. Estrutura giratória para a TV

Essa é uma opção para quem faz questão de uma tela tanto no quarto como na área social. Essa inovação permite que a TV seja rotacionada conforme a necessidade, possibilitando que o morador a direcione para qualquer área do studio, seja para assistir confortavelmente no quarto, na sala ou até mesmo durante refeições.

3. Solução elegante para dividir ambientes: porta camarão

Essa porta tem um sistema de abertura em dobras que a permite ser usada sem exigir uma área extensa, tornando-se ideal para ambientes compactos. Ela é a opção perfeita para dividir a área social do dormitório, unindo estética e versatilidade ao ambiente.

4. Circulação inteligente no dormitório

Um dos maiores desafios em pequenos espaços é o quarto. Principalmente por conta da cama e do guarda-roupa, a circulação pode ficar comprometida. Essas foram as medidas que Júlia sugere: espaço de 57 cm entre a cama e a porta da varanda, enquanto o outro lado, com 64 cm, oferece uma passagem mais ampla para o banheiro, utilizado com maior frequência.

Atrás da cama, o espaço entre a cabeceira e o guarda-roupa é de 58 cm, permitindo a abertura das portas dos armários localizados na cabeceira

5.Espelho funcional com iluminação Slim

No banheiro, o espelho desempenha um papel funcional, integrando um armário com bom espaço de armazenamento. Esse armário ajuda a manter os itens de higiene pessoal organizados e fora da bancada.

“Como o studio conta com apenas um banheiro, que também será utilizado pelas visitas, não é ideal deixar tudo à mostra”, explica Júlia. Além disso, Júlia incorporou uma iluminação slim embutida em volta do espelho, com apenas 1 cm de largura, proporcionando uma luz estilo camarim. “Essa iluminação frontal é perfeita tanto para maquiagem quanto para se barbear“, finaliza.

