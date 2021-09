Sofás coloridos viram o centro das atenções e transformam a decoração

Originalidade

Numa paleta bem suave e com muito branco, o tom rosa escolhido para o sofá de veludo do apartamento paulista (à direita) acrescenta romantismo ao ambiente integrado. A pedido da jovem moradora, Michele Ledoux Cabanelas e Ana Carolina Torres Rogoginsky (@studiodeux.arquitetura) mantiveram a decoração moderna adicionando peças como a mesa de jantar de laca e os pufes com escamas. Na página ao lado, a composição é mais contemporânea, já que a arquiteta Ana Rozenblit (@spacointerior) escolheu contrapor o sofá de veludo cor-de-rosa à estante azul e às poltronas e mesa de centro com textura.

Preciosidade

Em busca de um espaço mais amplo, a jornalista Mônica Salgado se mudou de seu apartamento para uma casa (acima). Ela não gostava do estilo rústico do imóvel, porém. A arquiteta Ana Rozenblit (@spacointerior) foi a responsável pela transformação para chegar a ambientes aconchegantes e atuais. O sofá de veludo marsala, grande estrela do living, traduz o desejo de Mônica por um refúgio com ares romântico e vintage. A cor conquistou a arquiteta e Ana incluiu na varanda desse apartamento um modelo de sofá vibrante e curvo. A peça alegra o espaço, que tem paleta neutra e outro sofá cru.

Moderninho

De início, a ideia dos arquitetos da @compondoarquitetura era escolher um sofá mais discreto, mas o amor da cliente pelo modelo azul escuro (no topo, à direita) foi à primeira vista. A peça acabou virando o ponto de partida da sala e contrasta com a sobriedade do estilo industrial, marcado por elementos de ferro, com tons de cinza e preto, dominante no ambiente. A dinâmica é parecida no apartamento que é o lar das duas cachorrinhas. O sofá azul-petróleo ganha destaque em meio aos móveis pretos. As arquitetas Fabiana Silveira e Patricia de Palma (@spestudio) resolveram reformar o móvel da cliente, que já estava desgastado, e optaram pelo revestimento de sarja, tecido mais resistente. No apartamento de 80 metros quadrados, também projeto de Fabiana e Patrícia, o azul predomina: além do sofá claro, aparece na parede, num elétrico azul bic.

1. Sofá Nalu Azul Claro, de poliéster, Muma, R$ 3 928,40 (compre aqui)

2. Sofá Lombok Azul com chaise do lado direito, de poliéster, Mobly, R$ 3 559,99 (compre aqui)

3. Sofá Adam Azul Marinho, de poliéster, Muma, R$ 4 351,60 (compre aqui)

4. Sofá Bahamas Verde, de suede, Mobly, R$ 1 886,99 (compre aqui)

5. Sofá Beatle Amarelo, de suede, Mobly, R$ 1 688,39 (compre aqui)

6. Sofá Muy Terracota, de polipropileno, Tok&Stok, R$ 1 499,00 (compre aqui)

7. Sofá-cama Dinorá Goiaba, de suede camurça, Carrefour, R$ 1 479,90 (compre aqui)

8. Sofá Nevada Vermelho, de suede, Mobly, R$ 1 337,99 (compre aqui)

9. Sofá Lounge Rodonita, com design de Hakim Hazim, Tok&Stok, R$ 2 299,00 (compre aqui)

Fotos, divulgação