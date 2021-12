5 ideias para criar uma varanda gourmet inesquecível

Um espaço para descansar e receber, a varanda gourmet vem ganhando destaque em ocasiões diversas, especialmente em apartamentos pequenos, que precisam de um espaço acolhedor e que reconecte os moradores à natureza. Além disso, esse ambiente também é uma ótima pedida para receber amigos e familiares de maneira aconchegante.

Assim como qualquer ambiente, as varandas são muito versáteis: você pode apostar desde um visual mais despojado e lúdico até uma atmosfera minimalista e harmoniosa. Mas como eleger o melhor décor para uma varanda gourmet? A seguir, selecionamos 5 dicas certeiras para você não errar na decoração!

1- Iluminação natural

Um dos grandes diferenciais que destacam a varanda gourmet de qualquer outro ambiente do lar é o frescor que ela pode oferecer. Para isso, deixar a iluminação natural adentrar o espaço é uma forma de garantir uma tranquilidade maior e de quebra economizar com a energia elétrica.

Se a ideia é usar o local para trabalhar e a incidência do sol atrapalha, vale apostar em uma cortina mais fosca que deixe a presença menos agressiva, mas ainda uma iluminação acolhedora.

2- Mobiliário receptivo

Uma mesa com cadeiras, um sofá ou tudo junto pode ser uma maneira de transformar aquela área externa em um verdadeiro recanto para receber seus convidados com estilo. A dica é posicionar bem os móveis para garantir conforto, mas sem abrir mão da circulação do espaço.

Se o espaço for amplo, vale colocar uma mesa com cadeiras e alguns pufes, ou mesmo um pequeno sofá aconchegante.

3- Espaço harmonioso

Continua após a publicidade

A harmonia é um conceito particular para cada um, e investir naquilo que passa a sensação de acolhimento é muito recomendado para criar uma varanda gourmet. Você pode optar por tonalidades, texturas e formas que tragam uma sensação mais aconchegante para o seu lar.

Um elemento que costuma sempre ser utilizado é a madeira, que é uma matéria-prima “coringa” para se adequar a diversos estilos de decoração e traz um toque mais natural para o ambiente.

4- Plantas na decoração

Não é segredo nenhum que as plantas são poderosas para criar um ambiente mais acolhedor. Especialmente em uma varanda gourmet, elas se mostram indispensáveis para trazer um clima mais natural, além de trazerem mais frescor e “respiro” para o espaço.

Você pode inovar e apostar em uma espécie mais exótica ou ir no clássico mesmo, como samambaias, cactos, suculentas e orquídeas.

5- Aromas relaxantes

É fato que os aromas despertam em nós desejos e sentimentos únicos, e usar isso na decoração da varanda pode ser a “cereja do bolo” para transformar o ambiente. Algumas essências, como é o caso da lavanda, por exemplo, são recomendadas para trazer mais harmonia e tranquilidade para o lar, e ainda são capazes de aguçar a criatividade.

Você pode apostar em velas aromáticas, difusores com óleos essenciais, incensos, entre outras alternativas.