Cores, móveis clássicos e arte compõem a decoração desta casa, em SP

Esta casa de 420 m2, localizada no bairro Cidade Jardim, em São Paulo, passou por uma repaginação completa comandada pela arquiteta Guta Louro com o objetivo de deixar os ambientes mais leves e alegres. O desafio era preservar ao máximo a coleção de obras de arte e de móveis clássicos dos moradores. “A forma como as obras de arte estavam distribuídas não valorizavam suas cores vibrantes e os móveis eram visualmente pesados porque estavam estofados com tecidos tradicionais, em tons mais fechados”, explica a profissional.

O casal de moradores tem dois filhos jovens que também moram na casa e eles já não curtiam mais a decoração. “Os pais queriam que os filhos tivessem vontade de passar mais tempo lá e também criassem o hábito de receber os amigos”, revela Guta.

A exceção do piso, que precisou ser trocado porque foi danificado por uma infiltração, não houve grandes obras estruturais. Isso porque o foco do projeto foi a renovação dos interiores da casa. A arquiteta aproveitou a troca para nivelar toda a sala, que antes tinha uma espécie de altar, e criou um único ambiente onde hoje podem acontecer tanto grandes recepções e festas como encontros mais íntimos.

“Aproveitamos todos os móveis da casa, trocamos os estofados por tecidos em cores mais ousadas e acrescentamos alguns móveis e acessórios modernos dentro de um novo layout, agora mais despojado. Também pintamos as paredes num tom de amarelo suave e fizemos um novo projeto de iluminação, dando mais destaque às obras de arte”, conta a arquiteta.

Continua após a publicidade

Como a casa já tinha uma arquitetura colonial e estava repleta de móveis de época e artes ecléticas (clássicas, modernas, contemporâneas e coloridas), a inspiração da arquiteta partiu de tudo que já existia por lá e da necessidade de harmonizar todos os elementos, destacando a paixão e a personalidade de cada membro da família.

“Batizei esse projeto de Maracatu por ele ser uma mistura maluca que funciona e energiza”, brinca Guta. “A brasilidade está presente em cada canto da casa, mas faltava este quê da dança, do batuque brasileiro, que acabou unindo ainda mais cores, formas e texturas para compor ambientes alegres e despojados, com móveis rebuscados e pesados e obras de artes modernas, de artistas renomados”, finaliza.