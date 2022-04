Este apartamento foi inspirado no clima das galerias de arte

De estilo contemporâneo, sem exageros, este apartamento de 210 m² foi planejado para que a arquiteta Simone Saccab, seu marido e as duas filhas pudessem viver dias felizes ali. O projeto foi elaborado pelo seu escritório, o Si Saccab Arquitetura.

Repare que como a arquitetura conta com pé-direito duplo e tem atmosfera de galeria de arte, surgiu a ideia de usar este conceito como inspiração para o projeto. Assim, os profissionais desenharam espaços de contemplação tanto para as obras de arte, quanto para o paisagismo.

O layout foi totalmente repaginado e, assim, o living foi ampliado, ficando mais fluído e confortável para receber. Dessa forma, a mesa de jantar que antes dividia espaço com o living, passou a ficar posicionada mais próxima da varanda, proporcionando maior integração do ambiente com a área externa.

Entre os destaques do projeto, está o grande bloco laranja do hall de entrada, que demarca a área e camufla as portas do lavabo e da adega, que funciona como uma vitrine.

Com uma paleta predominantemente neutra, o apartamento tem tons de cimento, madeira carvalho, serralheria e cinza. A laca terracota da entrada é uma exceção e a cor foi escolhida justamente para deixar o espaço em evidência. O mármore também é um material bastante presente. Segundo a equipe do escritório, a ideia foi explorar a beleza dos elementos e suas texturas naturais.

Continua após a publicidade

O layout do living foge do convencional por ter três poltronas soltas e uma diferente da outra, trazendo um toque divertido para o décor e reafirmando o conceito de que cada peça é uma obra de arte. Além disso, um grande sofá em L abraça todo o ambiente e a mesa de centro de desenho orgânico completa o clima descontraído.

A sala de jantar recebe bastante luz natural e ganhou uma gallery wall caprichada, que desperta a curiosidade de quem visita o apartamento sobre a inspiração para a busca de cada uma das obras. Segundo Simone, essa interação das pessoas no jantar é muito interessante e acaba virando assunto nos momentos de reuniões entre amigos.

Confira mais fotos deste projeto logo abaixo!