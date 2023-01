Casa de vila colorida aposta no estilo shabby chic

Depois de um tempo morando sozinha em uma casa grande de condomínio, a fotógrafa Regina Coeli se deu conta de que não precisava de tanto espaço. Surgiu, então, a oportunidade de comprar uma casa menor, de 151 m2, em Niterói, Rio de Janeiro — mesma cidade onde ela já vivia — e que oferecia ainda outros atrativos, como o fato de ficar dentro de uma charmosa vila à beira-mar, em Icaraí.

O imóvel estava bastante degradado e descaracterizado, por isso, antes de se mudar, Regina encomendou um projeto de reforma total à designer Mariza Guimarães e ao arquiteto Adriano Neto, do escritório Ammi Estúdio de Arquitetura e Design, que foi elaborado em parceria com a arquiteta Michele Carvalho. “Esta é uma das poucas vilas de casas que restaram Icaraí. Um verdadeiro tesouro dentro uma área nobre, privilegiada”, conta a designer Mariza.

“A cliente queria uma casa com estilo shabby chic, com atmosfera com romântica, delicada e feminina”, acrescenta o arquiteto Adriano. Para recriar esse clima no décor, os profissionais investiram nas “quinquilharias” que a cliente já tinha, dessas que lembram a casa da vovó, como jarras, copos, chaleiras, caixinhas decorativas e até mesmo panelas vintage que, juntas, criam um efeito propositalmente “bagunçadinho” e antigo.

Segundo a dupla, originalmente, a casa era bem compartimentada e tinha três quartos. O dormitório que dividia a sala de estar da cozinha, por exemplo, foi eliminado para criar ambientes mais amplos e iluminados. Já o quarto voltado para a fachada frontal foi reduzido e transformado em escritório. Como o banheiro principal da casa era muito grande, foi dividido em dois para criar um lavabo. O banheiro do quarto principal, então, virou uma suíte.

Na decoração, a marcenaria é toda nova e os objetos são do acervo de Regina — muitos herdados de família. Para aproveitar ao máximo os espaços, a maior parte dos móveis são planejados. “O destaque da sala é, sem dúvida, a parede entre os ambientes de estar e jantar, que revestimos com tijolinhos originais da casa, reaproveitados da obra. Decoramos essa parede com peças que contam a história da moradora, como fotografias, objetos e um espelho de família”, explica Mariza.

Para aumentar a sensação de amplitude e claridade, o piso de todos os cômodos internos da casa foi revestido com uma cerâmica com textura de madeira, num tom bem claro. A sala ganhou, ainda, uma linha de acabamentos clássicos de poliestireno, como alisares de portas, sócalos e rosetas de janelas e boiseries de paredes.

Na cozinha, o backsplash de porcelanato no padrão granilite, ajudou a reforçar o clima retrô do estilo shabby chic. Com a mesma intenção, os acessos da casa (hall de entrada e área de serviço) foram revestidos com ladrilhos hidráulicos, com estampa desenhada pelo próprio escritório, também na paleta candy colors.

Na fachada, a cliente pediu mais tons suaves, com janelas azuis, e apresentou algumas referências. A partir daí, o escritório propôs pintura na cor salmão e esquadrias em azul bebê. “Todas as esquadrias são peças de garimpo que foram restauradas e instaladas na casa para imprimir um estilo farm house. O resultado ficou bem romântico, do jeito que a cliente sonhava”, avalia Adriano.

“Nosso maior desafio neste trabalho atualizar o layout a planta original, evitando fazer muitas demolições de paredes. Desde o início, o engenheiro responsável pela obra nos avisou que seria muito mais fácil, barato e rápido demolir tudo e construir uma casa nova do zero. Mas essa opção foi descartada de cara, pois a ideia do projeto sempre foi não só preservar como também destacar a história do imóvel”, finaliza a designer Mariza.