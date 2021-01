Inspire-se em 6 ideias de microjardins ideais para pequenos apartamentos

Especialmente depois da quarentena e do isolamento em casa, cantos verdes se tornaram essenciais. Os jardins são o sonho de muitas pessoas, que deixam de investir na ideia pela falta de espaço. Mas é possível levar um pouquinho de natureza para dentro de casa mesmo se sua casa ou apartamento são pequenos. Separamos algumas ideias de microjardins para você se inspirar.

Na parede

A área verde amparada numa parede ou coluna é uma excelente saída para apês pequenos. Não precisa ser uma faixa tão extensa quanto na foto abaixo, o importante é ser em um local que bata bastante luz. O jardim vertical quase não ocupa espaço e ainda favorece uma decoração zen e descolada.

Vertical com vasos

Se ainda parece um pouco complicado fazer o jardim suspenso pela estrutura mais complexa, o jeito é usar grades para prender os vasinhos, visual que dá charme às áreas de convivência. Aliás, é uma ótima forma de manter uma horta em casa.

Espalhado pela casa

Se o amor por plantas é gigantesco ao ponto de querer morar dentro de um jardim seu sonho pode se tornar realidade, você pode cultivar espécies que gostam mais de sombra dentro de casa e soltar a criatividade.

Dentro de casa

Não tem varanda? Recorra à sala. As plantas podem ficar num canto, atrás do sofá ou numa prateleira elevada. Dá para prender os galhos sobre as portas, conforme forem crescendo.

Na varanda

A varanda ou o quintal são os espaços perfeitos para ter plantinhas. Se a sua for muito pequena, escolha vasos menores ou plantas mais altas, que ocupem o espaço de uma coluna. Caso seja muito fã de plantas, vale encher esse ambiente com seus vasos.

Em móveis

Se você tem um móvel que já não usa mais, ele pode se tornar um belo jardim e levar mais verde para sua casa. Procure apenas verificar se o material é resistente e não vai estragar em contato com água e exposto à luz.

