Quarto de 16 m² ganha decoração cheia de energia inspirada pelo verão

Com a chegada do verão, bate aquela vontade de deixar nosso lar mais leve – seja com reformas ou com simples mudanças na decoração. A estação foi temática para o projeto desse quarto de 16 m², assinado pelas arquitetas Patrícia Borba e Lya Marty. Com um mix de materiais naturais, cores e biofilia, o espaço ganha um tom energético de aconchego e frescor.

O toque feito à mão fica por conta do uso da palha, material presente na cabeceira da cama e no tapete do rústico. A paleta cromática passeia pelos tons terrosos e neutros, nos objetos decorativos e mobiliário, que se complementam ao verde musgo da parede e às cores naturais das plantas.

Os pendentes assumem protagonismo ao formar uma espécie de escultura ao lado da cama. As profissionais utilizaram os modelos Wazon e Lazon, da importadora de iluminação Nordecor, que diferem em suas cores, mas têm o vidro como ponto em comum – material que garante a sensação de bem-estar e conforto tão necessários para o relaxamento diário. Com formatos mais arredondados, as peças reforçam o conceito contemporâneo do projeto.

