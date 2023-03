Apartamento alugado passa por transformação sem quebra-quebra

O casal de programadores de software Breno, de 32 anos, e Carol, de 27 anos, alugou este apartamento de 90 m2, em Botafogo, no Rio de Janeiro, para morar juntos pela primeira vez e na companhia da cachorrinha Patufa. Como o imóvel estava novinho e não precisava de muita obra, eles encomendaram um projeto de decoração para a área social à arquiteta Isabella Lucena. “Eles queriam algo bem diferente e apresentaram referências de apartamentos europeus antigos, com boiseries, sancas no teto e pé-direito alto. Em comum, todos tinham peças coloridas de design, contrastando com o estilo clássico da arquitetura de interiores”, conta a profissional.

Como a cozinha já era integrada à sala de jantar por meio de um vão aberto na parede, a arquiteta revestiu a bancada original de madeira escura com MDF branco, dando continuidade ao acabamento do canto alemão, feito de marcenaria para abrigar a sala de jantar. “O canto alemão foi a melhor solução para incluir uma mesa de jantar confortável, sem atrapalhar a passagem para o hall de entrada. E ainda ganhamos espaço de armazenamento sob o banco em L, usado como sapateira”, explica.

Toda a decoração da sala é nova, inclusive o armário de enfermaria que os próprios clientes garimparam na internet, encomendado na cor vermelha, já com a intenção de trazer para o décor algo com aspecto de antiguinho, com história.

Como o piso original de taco de peroba-do-campo foi mantido, a arquiteta propôs boiseries em versão moderna e minimalista (com ripas verticais aplicadas diretamente na parede, uma a uma), além de paredes e marcenarias na cor branca para criar uma base neutra que recebesse facilmente os móveis e quadros coloridos solicitado pelo casal, sem pesar visualmente. A paleta de cores passa pelo azul royal, mostarda, verde-escuro, vermelho e um tom de terracota, presente nas paredes e no teto do hall de entrada. Já o carrinho de chá e as cadeiras de jantar são de carvalho natural.

Entre as peças assinadas, a arquiteta investiu no design brasileiro e priorizou móveis com formas arredondadas, a exemplo da poltrona de leitura C221, assinada pelo Estúdio Ninho para a Carbono Design, poltrona Serena, criada pelo Estudiobola, mesa de centro de concreto com aparência de granilite, da Illa Arquitetura, e o carrinho de bebida Carioca desenhado por Alexandre Kasper. Já o sofá azul é o modelo Arc, da Lider Interiores.

Entre as obras de arte, Isabella destaca a gravura de Alexander Calder, ao lado do carrinho de chá, as esculturas em relevo metálico do Ferreira Gullar, ao lado da TV, a tela de Abraham Palatnik, acima do sofá, a escultura de madeira do Zanini de Zanini, ao lado da poltrona mostarda, e a tela de Julio Cezar Aristizabal, no banco do canto alemão.