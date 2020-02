20 cozinhas provam que um belo revestimento em cima da pia faz a diferença

Quer dar um up na cozinha? Valorize a parede da pia! Você pode investir em diversos materiais para compor o chamado frontão, a única ressalva é que sejam impermeáveis e fáceis de limpar.

As opções são tantas que é até difícil decidir qual usar. Por isso, separamos 20 projetos que arrasaram na escolha dos materiais do frontão.

Se você ainda quiser ficar no clássico, pode eleger as pastilhas (tem até versões de inox!) ou os azulejos (mas dê uma olhada com carinho nos coloridos e estampados, que dão um efeito lindo). Há também os ladrilhos hidráulicos (que devem receber verniz como acabamento) e as cerâmicas que imitam ladrilhos.

Isso sem contar os moderninhos tiles (aqueles que remetem aos azulejos do metrô de Londres), os de formatos hexagonais, as impressões com vidro, as placas de inox, as pedras ou materiais industrializados que imitam mármore e granito e os acabamentos com efeito 3D.

Qual te encanta mais?

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–