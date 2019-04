15 ambientes lindíssimos com decoração nórdica para se inspirar

O estilo de decoração nórdica é típico dos países do norte da Europa e está, cada vez mais, conquistando espaço nas casas brasileiras. E, com a chegada do outono, não há momento melhor para aderir ao estilo.

Nesse tipo de decoração é importante criar ambientes que privilegiem o conforto e a natureza. Tudo deve ser pensado para fazer com que os moradores e as visitas se sintam acolhidos e à vontade para descansar.

A equipe de CLAUDIA reuniu alguns ambientes e dicas para te ajudar a adotar o estilo nórdico. Confira:

Mantas para aquecer

Mantas, cobertores, tecidos de algodão, pelúcia, lã e tricô não servem somente para cobrir as pessoas. Explore-os e utilize-os para cobrir cadeiras e sofás. Você também pode optar por dispor as mantas em um cesto ao lado do sofá.

Revestimentos especiais

O estilo nórdico prioriza o uso de materiais como a madeira e o couro, que transmitem a sensação de aconchego e aquecem os ambientes. Além disso, móveis brancos e envernizados são peças-chave na decoração e destacam os revestimentos amadeirados. Nesse tipo de decoração, o simples e funcional vai super bem, já que o que importa é garantir o conforto.

Cores

A dica no estilo nórdico é decorar com cores sóbrias e claras que trazem mais luminosidade ao lugar. Dentre as cores possíveis para utilizar estão o branco, bege, verde, rosa claro e outras. Você também pode optar por adotar essas cores em objetos de decoração, como almofadas, tapetes e quadros.

Deixe a luz entrar

Para manter a luminosidade nos ambientes, não coloque cortinas nas janelas. As janelas totalmente a vista produzem um visual mais clean.

Leia também: Uma lista com 20 inspirações para decorar a mesa de Páscoa

+ Decoração de outono: 8 ambientes para se inspirar

Siga CLAUDIA no Youtube