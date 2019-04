Decoração de outono: 8 ambientes para se inspirar

Com a chegada do outono vem o momento perfeito para decorar a casa e deixá-la com um clima mais aconchegante. E quando se tratam das tendências, durante a estação será possível conferir muitos ambientes que investem na decoração nórdica, objetos e revestimentos em madeira, tons sóbrios e outros elementos que remetem ao aconchego.

Sendo assim, a equipe de CLAUDIA reuniu 8 ambientes para te inspirar e deixar a estação entrar no seu lar. Confira:

Cantinhos aconchegantes

Para se esquentar do friozinho característico da estação, nada melhor do que um cantinho aconchegante. Nesse espaço, quem ganha destaque são as mantas e poltronas confortáveis. Para melhorar o clima do lugar, invista em um tapete confortável e velas aromatizantes para criar uma atmosfera perfeita para relaxar.

Por que não ter uma rede no meio da sala? Não há nada melhor do que ficar balançando e curtindo o momento durante uma tarde fria. E já que o que mais importa no outono é o conforto, invista em muitas almofadas para compor o ambiente. Mantas de tricô também são bem-vindas.

Tons sóbrios aquecem

Para criar um ambiente mais intimista, invista em tons sóbrios como verde-musgo, azul-marinho e cinza. Eles aquecem o cômodo e são a perfeita oportunidade para mudar a decoração. Caso não seja possível pintar as paredes, uma opção é investir essas cores em móveis de coração, como armários e mesas de apoio. Além disso, luzes amarelas super combinam com o Outono.

O lugar mais especial da casa, a cozinha, não poderia ficar de fora. Invista em revestimentos de madeira, eles aquecem o ambiente e deixam o visual sofisticado. Em composição, opte pela cor preta ou azul-escuro para enfeitar os azulejos e a pia.

Deixe a luz entrar

Outono também é momento de investir no branco para a decoração. Ele traz a sensação de maior luminosidade e amplia os ambientes.

Não há lugar melhor para ser aconchegante do que o quarto. Invista em mantas, luminárias e mesas laterais para criar a atmosfera mais aconchegante possível. Cabeceiras de cama também são bem-vindas, ainda mais as que possibilitam um toque macio.

Em uma tarde fria do outono não há nada melhor do que chegar em casa e se debruçar no sofá. Então aposte em móveis de algodão ou de materiais que tragam uma boa sensação à pele.

Cadeiras com pelinhos ou banquinhos de apoio são a peça-chave da estação. Elas são perfeitas para criar um clima aconchegante no quarto. Mas, se você desejar uma peça mais discreta, existem várias almofadas do mesmo material que são tão lindas quanto.

