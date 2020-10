Esses utensílios de cozinha vão deixar sua casa mais alegre

Tem coisa mais gostosa do que aquela palavra de afeto que aparece quando você menos espera? Seus utensílios de cozinha podem ser os mensageiros. Estas peças embelezam a mesa e ainda colocam um sorriso no rosto.

As refeições ganham significados especiais quando os itens que compõem a mesa, como a boleira de cerâmica da Così Home (@cosi_home), a espátula For You, da Storehouse Home Decor (@storehousehomedecor), e os guardanapos, da Êmê Brasil (@eme.brasil), escondem notas carinhosas.

VERSOS À MESA

Garimpadas em feirinhas de antiguidade, as espátulas Sorriso e Alegria e as colheres da coleção Doses de Poesia ganharam inscrições escolhidas por Paty Fernandes, dona da A Menor Loja do Mundo (@amenorlojadomundo). “Gosto destas peças porque elas vêm com marcas de uso e muitas histórias”, comenta. “Optamos por palavras e mensagens que remetem a sentimentos dos quais devemos nos alimentar”, completa. A espátula For You, da designer Molly Hatch para Storehouse Home Decor, é de cerâmica.

COMER, REZAR E AMAR

A riqueza da diversidade nacional inspirou Marcia Lagos, da Êmê Brasil, a criar a coleção Biomas do Brasil. Ela incluiu o guardanapo de linho misto e os porta-guardanapos de ágata (acima), que trazem um mantra para honrar a refeição. Já a tábua, a colher de madeira e o ramequim (abaixo), todos da Villa Pano (@villapano), recorrem ao bom humor para tornar a rotina na cozinha mais agradável.

