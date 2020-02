Você está pronta para ser líder?

Ser líder não é apenas ser chefe

Foto: Getty Images

Ser líder não é apenas ser chefe. Mais do que fazer com que seus subordinados obedeçam, caberá a você mostrar o caminho a ser seguido e, com isso, atingir bons resultados em equipe.

Se o seu sonho é ocupar a cadeira de chefia ou se já está nessa posição, veja os caminhos para conduzir seu time com sucesso – e admiração.

4 mandamentos da boa gestora

1. Identifique as competências de cada um

Para bons resultados, é preciso delegar a tarefa certa ao funcionário certo. Para isso, conheça seus liderados, suas experiências e expectativas profissionais. “O bom líder identifica o potencial que tem no grupo e sabe usá-lo a favor da equipe”, diz José Antonio Siqueira, diretor da Wiabiliza Recursos Empresariais.

2. Envolva sua equipe

O ser humano não trabalha pensando em como enriquecer a empresa, mas, sim, porque tem projetos e motivações. “O funcionário se compromete quando visualiza algo de que participe e com o que pode ganhar”, diz Jaqueline Weigel, especialista em coaching (treinamento) para empreendedores. Entenda o que esperam de você e da empresa. “Envolva o liderado perguntando ‘o que podemos esperar de você?'” observa Siqueira. E valorize sua equipe! “É péssimo não defender seus subordinados perante os superiores”.

3. Comunique-se e seja clara

Boa parte dos funcionários erra porque não entende o que precisava ser feito. Saiba bem o que você deseja e exponha a tarefa com clareza. Estabeleça prazos!

4. Fale sobre o desempenho

É o chamado feedback. “Funcionários gostam de conversar sobre o próprio desempenho, saber se estão indo bem”, revela Jaqueline. Só que, normalmente, os chefes o fazem na hora do erro, em forma de bronca.“Mas, ao humilhar, ele não ajuda ninguém. Só mostra falta de inteligência emocional. E ainda se candidata a sofrer retaliação por parte da equipe magoada”, diz Jaqueline.

Foi promovida e não sabe como agir?

Foto: Getty Images

Foi promovida a chefe, mas está insegura em como agir?

· Observe e reproduza o comportamento de líderes que admira.

· Procure saber quais as expectativas do seu superior sobre você.

· Leia sobre o assunto e passe a analisar como seus colegas de trabalho podem desenvolver melhor as tarefas.

