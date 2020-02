Sou esteticista e ganho R$ 8 mil por mês

Cuidado para não tagarelar no ouvido

de uma cliente que está ali pra relaxar

Foto: Marina Piedade

Depois de 15 anos empregada como secretária, pedi demissão. Fui trabalhar como vendedora de cosméticos em um salão de beleza, o famoso Jacques Janine. Lá, encontrei meu caminho. Adoro ser esteticista!

Foi uma surpresa ter me encantado pelo mundo dos cosmésticos. Eu me formei em Serviço Social, veja só. Nada a ver. Aos 39 anos, fiz o curso técnico de esteticista de dois anos do Senac. Pagava as mensalidades vendendo meus produtos de beleza. Aproveitei para fazer contatos profissionais no salão. Um dia, substituí uma estiticista e nunca mais parei.

No começo, tirava só R$ 1 mil por mês

Hoje, olho pra trás e sinto orgulho de ter encarado jornadas de mais de 12 horas por dia no início da carreira. E eu ganhava pouco, cerca de R$ 1 mil! Mas conquistei a confiança do salão e fiz minha clientela.

Minha renda foi crescendo junto com a experiência ao longo destes 17 anos de profissão. Faturo uma média de R$ 8 mil e já cheguei a ganhar R$ 12 mil

por mês.

Como recebo tanto? Explico: atendo cerca de 15 mulheres por dia no salão durante a semana. Aos sábados, chego a fazer 20 atendimentos. Corrido. Tenho uma assistente para me ajudar.

Me especializei em tirar sobrancelhas. Sai R$ 50, e o salão me dá metade desse valor. Essa comissão é alta, verdade. Mas eu também compro os produtos que uso em procedimentos estéticos como lifting ou limpeza de pele. Como é um salão sofisticado, as pessoas pagam caro e querem saber a marca do cosmético. Só uso grifes. Para ter uma ideia, há um kit que custa R$ 600! Rende cinco aplicações – e um lucro de R$ 170 cada.

Também me mantenho atualizada. É um investimento. Participo de congressos, palestras e oficinas. É importante estar em dia com as novidades. Ser esteticista de sucesso, enfim, exige dedicação, talento, paciência e bom humor! Recomendo!