Romance no trabalho: saiba como lidar com o amor sem comprometer a carreira

Foto: Getty Images

Manter um relacionamento com um colega é cada vez mais comum. A maioria das empresas tem aceitado, porém a grande preocupação dos chefes é com a queda de rendimento dos funcionários. José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), diz como conciliar a vida profissional e amorosa num só ambiente.

– Evite carícias, apelidos, crises de ciúme e gestos amorosos em qualquer lugar da empresa.

– Detalhes do relacionamento não devem ser comentados em nenhuma hipótese.

– Fuja de brigas e discussões por telefone, mesmo que você esteja dentro do banheiro, para não gerar fofocas.

– Procure separar seus sentimentos das atividades profissionais, pois os altos e baixos podem interferir na sua produtividade.

– Não controle nem impeça a amizade do seu companheiro com os demais colegas.

– A lei não proíbe esse tipo de relação, mas o funcionário corre o risco de ser transferido de departamento caso haja interferência com o trabalho, como hierarquia entre chefe e subordinado.