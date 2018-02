Projeto que forma profissionais para o varejo tem aula inaugural

Na noite desta segunda-feira (19), no CEU Vila Rubi, na zona sul de São Paulo, aconteceu a aula inaugural do projeto #CAPACITA-ME, que foi criado para formar profissionais para o mercado de varejo.

Idealizado pela executiva paulistana Rachel Maia, CEO da Pandora, o projeto abriu vagas para uma turma de 40 pessoas, que terão certificação pelo Senac e devem ser recebidas pelo mercado em uma das épocas mais carentes de profissionais para o varejo, o Dia das Mães.

Os participantes terão 160 horas de curso, que abordará temas como introdução ao varejo, técnicas básicas de venda e apresentação pessoal.

O curso é gratuito e 80% das vagas são destinadas a mulheres. A capacitação visa atender pessoas em situação de vulnerabilidade do extremo sul da capital paulista.

Algumas aulas serão externas. Faz parte do programa ter uma vivência no mercado do varejo com aulas práticas de apresentação pessoal, já que vão lidar diretamente com o público. Os instrutores pertencem ao quadro de docentes do Senac. O curso acontece até 24 de abril, com aulas diárias.

O projeto #CAPACITA-ME conta com o apoio de realizadores como Universia (iniciativa educacional do Banco Santander) e Prefeitura de São Paulo, entre outros, e é um convite aos empresários brasileiros para transformar o setor de varejo por meio da educação.

