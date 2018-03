Os 12 negócios mais promissores para 2018, segundo o Sebrae

O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio para as Micro e Pequenas Empresas) elaborou um estudo sobre quais as ideias de negócio mais prósperas de 2018. A análise é baseada no perfil de novas empresas, nas taxas de expansão dos segmentos, no comportamento da economia nacional e do mercado externo.

Os empreendimentos que inovam na oferta de alimentos, fomentam a saúde e oferecem serviços voltados à estética estão entre os destaques da pesquisa.

Confira a listas com as 12 atividades mais promissoras em 2018:

1. Alimentos e bebidas

Bares, casas de chás e sucos, fornecimento de marmitas e lanchonetes são destaques dentro do segmento de alimentação, que segue crescendo em 2018.

2. Beleza e cosméticos

O Sebrae aponta que os empreendedores podem ir além do comércio de produtos. Salões de cabeleireiro, manicure, pedicure e procedimentos estéticos são boas atividades para investir.

3. Informática

O comércio de acessórios e peças para computador são os destaques da instituição para esse ano.

4. Calçados e vestuário

Outro seguimento que segue forte, segundo o Sebrae, é o de calçados e vestuário. A confecção sob medida de roupas é uma opção para quem pensa em empreender nesse setor.