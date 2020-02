Fórum vai discutir visão das mulheres sobre economia, sociedade e direitos

A chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Martha Rocha, na primeira edição do Women’s Forum Brazil, em 2012

Foto: Divulgação

O pensamento das mulheres sobre economia, sociedade, carreira e direitos será o foco do Women’s Forum Brazil 2013, que acontecerá nos dias 17 e 18 de junho, em São Paulo. Com o tema “Fazendo a Diferença”, a segunda edição do fórum no país terá palestras, oficinas, workshops e mesas redondas com grandes nomes nacionais e internacionais das áreas de gestão pública, investimento social e direitos das mulheres. Já estão confirmadas as participações da ministra do meio ambiente, Izabella Teixeira, da CEO da multinacional Pepsico no Brasil, Andrea Alvares, do presidente da Renault-Nissan Alliance, Carlos Ghosn e da executiva da Nestlé Brasil, Béatrice Fasquel Padovese, entre outras.

Segundo Véronique Morali, presidente do Women’s Forum for the Economy and the Society (Fórum de Mulheres para a Economia e a Sociedade), organização que promove o evento, “será uma oportunidade de analisar como as mulheres que ocupam postos de liderança no Brasil devem protagonizar mudanças sustentáveis no país e como o consistente networking entre os principais homens e mulheres do Brasil e de outros países pode fazer a diferença”.

Algumas temas que serão abordados durante o fórum são o avanço das mulheres no meio corporativo, a dificuldade de conciliar maternidade e carreira e a deterioração da saúde feminina, relacionada ao estresse.

A inscrição para o evento deve ser feita pelo site do fórum e a taxa custa R$ 2 mil.

SERVIÇO

Data: 17 e 18 de junho

Local: Grand Hyatt Hotel – Avenida das Nações Unidas, 13.301, São Paulo – SP

Inscrição: www.womens-forum.com

Taxa: R$ 2 mil