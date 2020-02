Como traduzir pela internet

Fique craque em decifrar aqueles emails em inglês!

Foto: Getty Images



Quando você aceitou esse emprego, ninguém disse que teria de ler tantos e-mails em inglês? Você adora cantar as músicas da sua banda favorita, mas nem sempre canta certo e muito menos sabe o significado da letra? O único site que tem a informação que a professora do seu filho pediu parece estar escrito em grego? Abuse dos dicionários e tradutores on-line e passe longe dessas saias justas!

Google Tradutor

Traduz outras 65 línguas, além do inglês, e tem até uma opção de escutar a pronúncia correta da palavra. Também traduz frases inteiras, mas cuidado! Ele faz isso palavra por palavra e a frase pode ficar um pouco sem sentido.

Linguee

Opção bacana para ver como usar a palavra numa frase. Combina o clássico dicionário com uma máquina de busca de traduções capaz de vasculhar palavras e expressões em 100 milhões de textos bilíngues. À esquerda da página aparecem os resultados do dicionário; à direita, exemplos de frases de outras fontes, onde dá para ver o contexto da palavra ou a expressão procurada.

Michaelis Inglês&Português

Com mais de 167 mil verbetes e elaborado por uma equipe especializada em dicionários e idiomas, a Editora Melhoramentos define seu dicionário bilíngue como o mais completo disponível no mercado. Use e abuse!

Lync Conversation Translator

Ferramenta da Microsoft para bate-papo. Permite enviar e receber mensagens instantâneas usando o serviço de tradução do Bing (veja ao lado) em tempo real. Instale o aplicativo e use o Lync nas conversas do Facebook ou Skype.

Bing

Também da Microsoft para tradução on-line de textos e páginas da web, o Bing possui detecção automática de idioma. Isso quer dizer que você não precisa informar que o conteúdo está em inglês, português ou qualquer outra língua. Fácil, né?

Knight’s English

Envia e-mails diários e de graça para os usuários cadastrados com o significado e a origem de termos mais difíceis ou que causam confusão, gírias e expressões, mas sem traduzir para o português. Guarde a dica para quando estiver afiada no idioma.

Longman English Dictionary Online

Completo, tem cerca de 50 mil verbetes explicados e contextualizados e também precisa de conhecimentos mais avançados de inglês, já que, como no caso do Knight¿s English, não há tradução para o português.

Livemocha

Nada resolveu seu problema? No Livemocha, maior comunidade global on-line, é possível pedir ajuda a nativos que manjam tudo de inglês. E ainda dá pra submeter seus textos e áudios à correção por outros membros. O único porém é que está todo em inglês