Como ser uma revendedora de sucesso

Foto: Getty Images

Que tal ganhar um bom salário, trabalhar o quanto quiser e sem precisar de curso especial? Vire revendedora! Você pode comercializar os produtos de um catálogo e ganhar comissão ou comprá-los com desconto, fazer estoque e vendê-los pelo preço normal.

Consultora há sete anos, Liriane Ambrósio revende Avon, Natura e Jequiti. Ela revela: “Para ganhar R$ 6 mil por mês, invisto em divulgação, pronta-entrega e produtos de demonstração.” Ser atenciosa também conta. “Atendimento personalizado é o diferencial da venda direta,” diz Marcelo Zalcberg, da ABEVD*.

Interessou-se? Então, veja como começar na carreira.

Como começar

Com a ajuda de especialistas**, criamos um passo a passo para você entrar neste ramo e ter sucesso!

1. Aproveite as reuniões com sua consultora para aprender a vender os produtos.

2. Encare a atividade como sua profissão – tenha um horário diário para se dedicar, como se fosse uma jornada de trabalho.

3. Comece oferecendo para amigos, parentes, no trabalho, na faculdade…

4. Peça a cada um desses clientes que indique mais uma pessoa de confiança para quem você possa oferecer os produtos.

5. Deixe catálogos com seu nome e telefone em cabeleireiros, lojas… Ah, e não se esqueça de agradar as donas com brindes!

6. No começo, o ideal é ter mais clientes e uma margem menor de lucro: compensa vender R$ 10 por pessoa e ter 50 clientes do que o inverso. Afinal de contas, se levar calote de alguém, o prejuízo será menor!

7. Se alguém que você não conhece muito bem fizer um pedido enorme e você ficar com medo de não receber a grana, diga que a empresa estipula uma cota pequena para revendedores iniciantes e que você já a estourou. Sugira que se divida a compra.

8. Reserve um espaço agradável para receber as clientes em casa. É péssimo, por exemplo, escolher produtos enquanto crianças fazem barulho no mesmo ambiente.

9. Crie um panfleto (não é caro) e distribua pelo bairro: destaque a pronta-entrega!

Dicas para quem já está na área

. Durante as vendas, esteja bem arrumada e use os produtos que vende: passará credibilidade e mostrará como o produto é bom!

. Dedique-se às clientes – anote todos os produtos da preferência dela. Assim que entrarem em promoção, ofereça: isso garante a venda e deixa a cliente contente por pagar mais barato!

. Fique atenta às promoções: ao comprar mais barato, você vende pelo preço normal e lucra mais!

. Invista na pronta-entrega: sempre surge algum cliente que foi pego de surpresa com uma festa e precisa presentear. Isso costuma ocorrer em datas comemorativas.

. Produtos do seu estoque encalharam? Faça cestas baratas e venda-as em reuniões e bingos. Você lucra com as peças e ainda demonstra produtos novos. Mas atenção ao prazo de validade!

. Se uma cliente comprou algum produto com defeito, ajude-a a efetuar a troca e a reclamar no SAC. Isso criará um laço de confiança entre vocês!