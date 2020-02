21 redes sociais e serviços bacanas na web

É possível ouvir música, assistir vídeos, procurar endereços e muito mais na internet, sem desembolsar um real

Fotomontagem: Ana Piglia

Orkut

É a rede social mais famosa do Brasil. Conecta amigos e familiares por meio de perfis virtuais. É possível enviar recados, mensagens instantâneas, compartilhar vídeos e fotos.

MySpace

Rede social parecida com o Orkut, que permite comunicação online por meio de perfis de usuário – com fotos, blogs e mais. Por hospedar inclusive arquivos em MP3, o site caiu nas graças de bandas e produtores musicais do mundo inteiro.

Facebook

Mais uma rede social nos moldes do Orkut, que ajuda os usuários a se comunicarem com os amigos do mundo todo e a compartilhar momentos especiais da vida.

LinkedIn

Rede social de relacionamentos profissionais, que conecta pessoas por atividades ou cargos que ocupam no mercado de trabalho. É muito utilizada para fortalecer e aumentar o networking.

Windows Live Messenger

Converse online e em tempo real com amigos e familiares usando apenas um navegador da web. Também é possível transferir arquivos entre usuários, chamadas de voz, entre outros. É o programa mais popular de mensagens instantâneas no Brasil.

Gtalk

É o mensageiro instantâneo do Google e sua vantagem é possuir integração com o Gmail (serviço de e-mail). Além da troca de mensagens, tem recurso de envio e recebimento chamada de voz.

Skype

Serviço gratuito que permite fazer chamadas telefônicas pela internet. As chamadas podem ser simples ou por vídeo (via webcam) e também existe a opção de trocar mensagens instantâneas. O programa permite inclusive fazer chamadas para telefones em qualquer lugar do mundo a tarifas reduzidas.