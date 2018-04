10 dicas de como conseguir emprego pelo LinkedIn

As redes sociais são facilitadoras da nossa vida e é possível fazer de tudo através delas. Encontrar um trabalho, inclusive, pode ser uma atividade muito mais simples se contar com a ajuda do LinkedIn, aplicativo de networking.

Essa é uma rede social que transforma a busca por emprego em algo menos maçante. Mesmo assim, por mais que tenha uma utilização mais simples, o LinkedIn tem suas pegadinhas.

Para que sua procura seja ainda mais objetiva, separamos algumas dicas de como você pode elevar o nível do seu perfil na rede e atingir mais pessoas, estando aberta para maiores probabilidades de vagas.

1.Complete o seu LinkedIn

Ter um perfil completo faz com que a sua página fique ainda mais atrativa para quem a visita. Para isso, dê mais atenção para a sua lista de habilidades (deixe-a sempre atualizada e de uma forma que demonstre bem os seus conhecimentos) e para o item Experiências, onde você tem a chance de mostrar onde já trabalhou e ressaltar mais suas habilidades. Inclua trabalhos voluntários, caso os tenha, para ampliar mais ainda suas qualidades. Por último, tenha uma foto. Por mais que o físico não importe muito, não se esqueça que a plataforma social e que tem as mesmas características de uma rede social normal. Não se preocupe, a própria plataforma te ajudará com esse passo, te dizendo quais informações você ainda não preencheu.

2. Siga as empresas que você admira

Ao fazer isso, você terá mais contato com a empresa e saberá melhor quais são os pontos que ela procura em um candidato. Visitar sempre o perfil de uma empresa fará com que você tenha um maior conhecimento acerca da mesma e ainda te deixa mais antenada sobre as vagas que abrirem, já que é nesse perfil que esses anúncios aparecem.

3. Faça networking

O próprio LinkedIn tem uma ferramenta que identifica como fortes os perfis que têm mais de 50 conexões. Ao se conectar com mais pessoas, a sua rede fica ainda maior e a probabilidade de uma empresa chegar ao seu perfil através dessas redes é muito maior.

4. Entre em grupos

Assim como o Facebook, o LinkedIn possui grupos nos quais você pode fazer parte dependendo dos interesses. Em grupos de sua profissão, por exemplo, você pode entrar em contato com mais profissionais da área e, assim como na dica anterior, a sua rede aumente. É nesses grupos também que você pode ter acesso à informações importantes sobre vagas e novidades no mercado de trabalho.

5. Baixe o aplicativo no seu celular

Ter a rede social no seu dispositivo móvel faz com que a sua interatividade seja maior, já que o acesso será mais fácil e você pode acionar as notificações.

6. Compartilhe ou crie conteúdo na rede

Ao se tornar uma criadora de conteúdo, o seu perfil será mais visitado, fazendo com que, por consequência, o seu currículo tenha mais visualizações, o que aumenta suas chances de ser chamada para uma vaga. Esses conteúdos podem, inclusive, ser compartilhado nos grupos da dica anterior.

7. Use palavras chave

Essa ferramenta automática da plataforma faz com que seu perfil apareça nas buscas das empresas. Quando alguém que está interessado em contratar faz uma pesquisa de termos necessários para a vaga, a probabilidade de o seu perfil aparecer na busca tendo esses mesmos termos é muito maior. Por exemplo, se você descrever habilidades necessárias para um emprego de assessoria, quando o contratante procurar tais termos, o seu perfil subirá na busca e será um dos primeiros resultados, aumentando suas chances.

8. Divulgue seu trabalho

Possuir um portfólio na plataforma enriquece o seu perfil e permite que quem o visite tenha uma ideia de como você trabalha e de como costumam ser os seus resultados. Para alguém que trabalha com artes, ou audiovisual, por exemplo, expor os trabalhos fará com que as pessoas conheçam mais sobre a sua arte e se interessem pelo seu perfil.

9. Interaja com as suas conexões

Além de criar um vasto networking, conversar com as pessoas cujo você segue, ou que te seguem também é uma forma de demonstrar interatividade, além de te garantir contatos que podem ser necessários no futuro. No LinkedIn, é possível ver quem trabalha na empresa que você se interessa, eventualmente entre em contato com essas pessoas e vá criando uma conexão.

10. Não compartilhe conteúdo pessoal

Mesmo sendo uma rede social, o LinkedIn não é como o Facebook ou o Instagram. Portanto, fotos das suas férias, de crianças da família e de hobbies não devem fazer parte do seu perfil, assim como textos opinativos ou postagens sobre entretenimento. Separe bem os conteúdos e poste no seu LinkedIn apenas aquilo que for interessantes para uma rede de trabalho, com sua seriedade e importância.

