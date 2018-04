A irmã de Meghan que não foi convidada para o casamento

Irmãos brigam. Em algumas famílias, ficam anos afastados, sem se falar. Aparentemente, este é mais um fato de faz de Meghan Markle uma de nós. A atriz americana, que deve se casar com o príncipe Harry no próximo mês, é brigada com uma meia-irmã por parte de pai, Samantha Grant, que gosta de dar opiniões públicas sobre Meghan.

Na última semana, a polêmica foi sobre a lista de convidados do casamento. Fora as 600 pessoas que vão estar presentes na cerimônia, mais 2 640 pessoas foram convidadas para a celebração no Castelo de Windsor. Dessas, 1 200 pessoas são plebeus, escolhidos por tenentes de todo o país.

Samantha publicou em sua conta do Twitter um desabafo: “Se 2 000 completos estranhos vão ser convidados, os Markle deveriam estar lá. Nosso tio que conseguiu o estágio para ela, o irmão, eu, a melhor amiga de 30 anos, sobrinhos”. E ela continuou: “Excluir os Markle do casamento seriam altamente inapropriado”.

Samantha Grant tem 52 anos e vive na Flórida. Desde o diagnóstico de esclerose múltipla, ela usa cadeira de rodas. Em seu Twitter, já acusou Meghan de virar as costas para o pai, que estaria falido e moraria no México. Ela também já disse que a irmã é uma alpinista social e disse que a imprensa construiu uma história de Cinderella sobre Meghan, a menina pobre que se dá bem, que não é real, já que Meghan sempre teve apoio familiar para tudo. Samantha ainda pretende lançar um livro sobre Meghan.