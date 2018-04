8 coisas que não devemos revelar no trabalho

Em um ambiente de trabalho, a construção de uma confiança forte entre você e seus colegas é sempre uma forma de ter um bom network. Para muitas pessoas, isso é baseado, em primeiro lugar, na sinceridade.

No entanto, a linha entre 0 que você deve e o que você não deve contar para os seus colegas é bem estreita. Alguns assuntos, ao serem abordados, podem até acabar com a sua carreira.

TalentSmart testou, em 2016, mais de um milhão de pessoas e descobriu que aqueles com uma grande inteligência emocional têm um maior desempenho no trabalho. 90% das pessoas em cargos altos apresentavam essa característica.

A inteligência emocional é o que afeta a maneira como administramos o nosso comportamento, como navegamos pelas complexidades sociais e a forma como tomamos decisões pessoais.

As pessoas emocionalmente inteligentes são melhores lendo os outros, o que facilita o discernimento entre o que se deve ou não dizer no trabalho.

Confira alguns desses assuntos que não devem ser levados para o ambiente de trabalho, segundo o Dr. Travis Bradberry:

As suas crenças políticas

Nossas opiniões políticas estão muito ligadas às nossas identidades. Essa proximidade e a probabilidade de desacordo podem influenciar a percepção que alguém tem de você. As pessoas tratam a política de formas diferentes. Você deve estar disposta a escutar as opiniões alheias -e não impor as suas. Para os outros, te julgar pela sua opinião é muito mais fácil do que mudar a opinião deles.

Que você acha que alguém é incompetente

Por mais que você ache que alguém do seu network não tenha o que é necessário para acompanhar a empresa, se você não puder ajudá-los a melhorar, você não ganhará nada propagando uma suposta incompetência. Na cabeça de um colega, essa atitude pode ser facilmente traduzida como uma tentativa falha de se fazer parecer melhor. Isso pode atrair opiniões negativas sobre você.

Quanto dinheiro você ganha

Dentro de um ambiente onde todos estão ganhando cada salário, ficar compartilhando a quantia que você ganha todo mês pode ser diretamente ligado a qualquer tipo de comparação. A partir do momento que você revela o quanto você ganha para um colega, ambos se enxergarão de formas distintas.

Que você odeia o seu trabalho

Dizer para os outros que você desgosta do seu trabalho pode caracterizá-la como alguém negativo, que não apresenta qualidades em um trabalho em equipe.

O que você faz entre quatro paredes

Uma informações dessas está completamente fora de contexto se for dita em um ambiente de trabalho. Compartilhar o que você faz no seu quarto pode ser desconfortável ou até ofensivo para quem escuta.

O que você acha que os outros fazem entre quatro paredes

Não existe uma forma mais eficaz de assustar alguém do que deixar essa pessoa saber o que você pensa sobre como é a vida amorosa dela. Suas opiniões e pensamentos são só seus, pode pensar o que quiser, desde que os mantenha na sua mente.

Como você era antigamente

Por mais que o seu passado diga muito sobre você, não é só porque você fez algo muito bom ou louco quando mais jovem, não quer dizer que as pessoas vão acreditar que, de lá para cá, você criou um ótimo senso de julgamento. Contar aos outros sobre suas festas na faculdade ou aventuras no colegial pode fazer com que os outros pensem que você não tem senso nem discernimento.

Que você está procurando outro emprego

Você nunca deve compartilhar uma decisão dessas sem ter certeza de que a segunda opção é viável. A partir do momento em que você revela que planeja sair, você se torna um desperdício de tempo para os outros. Há também a chance de que sua busca não acabe sendo bem-sucedida, por isso é melhor esperar até que você encontre um emprego antes de contar para alguém.

