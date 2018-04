Aplicativo ajuda a encontrar pets perdidos

Perder um bichinho de estimação é algo triste e que deixa muitas famílias desesperadas. Mas não é raro que pets fujam de casa em busca da companhia de outros animais, por curiosidade ou até mesmo por descuido dos donos. Quando isso acontece, o mais comum é espalhar cartazes pelo bairro e publicar sobre o desaparecimento nas redes sociais. Percebendo isso, Helder Klaar teve a ideia de criar o Petworking, plataforma que tem como finalidade facilitar o encontro dos pets perdidos e criar uma rede solidária.

No aplicativo, os donos devem criar perfis dos seus pets com informações das suas características físicas e comportamentais. Assim, em caso de perda ou sumiço, a comunidade do app ajuda a encontrar os animais.

Disponível gratuitamente para os sistemas Android e IOS, o app indica pet shops, clínicas veterinárias 24 horas, adestradores e hotéis parceiros localizados perto do usuário e ainda facilita a adoção de animais, fazendo a ponte entre pessoas que desejam adotar e doadores.

